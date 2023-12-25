Украинские артисты и звезды TikTok представили веселую новогоднюю песню для праздничного настроения

Юлик, Панас Буйный и звезды TikTok выпустили новогодний трек

Украинские артисты Юлик (Julik) и Панас Буйный вместе со звездами TikTok Оптимистом, Гуцулом и Офриной решили поднять украинцами настроение в период праздников и представили яркую новогоднюю песню. Этот трек буквально заряжает праздничным настроением.

Как пишет "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу артистов, идея создания новогодней композиции появилась во время благотворительного стрима в TikTok, когда Юлик и Панас Буйный собирали средства для ВСУ. Звезда TikTok с Ивано-Франковска Гуцул обратился к артистам прямо во время эфира и предложил сделать общую песню. Потом к ним также примкнули блогеры Оптимист и Офрина.

Как признаются авторы, это была одна из самых стремительных коллабораций, ведь песня была создана в рекордные сроки — всего за несколько дней.

"Два дня на текст и музыку, один день на запись, а также несколько дней на сведение и мастеринг. Главное, чтобы строчки "В цім році, в приємному шоці", обязательно сбылись, и наша победа наступила очень быстро", — поделился Юлик.

Надо сказать, что композиция получилась действительно веселой и праздничной, а самое главное новогодней. К слову, песня стремительно набирает популярность в TikTok, пользователи активно делают видео под этот трек, создавая новогоднее настроение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, Омаргалиева, Позитив, Огневич и другие подарили украинцам праздничную песню ко Дню святого Николая. Артисты спели вместе ради благой цели.