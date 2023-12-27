Марічка Падалко натякнула, що ведуча Лідія Таран не повернеться в Україну

Марічка Падалко вважає, що у Франції донька Лідії Таран здобуде хорошу освіту

Нещодавно телеведуча Марічка Падалко розповіла про свою подругу — Лідію Таран, яка наразі живе у Франції разом з донькою Василиною. Вони втекли за межі України одразу після повномасштабного вторгнення.

Таран не планує повертатися в найближчій перспективі, бо навчається в магістратурі французького вишу, а дитина Лідії відвідує місцеву школу у Франції. Колега та кума Марічка Падалко в інтерв'ю OBOZ.UA висловила думку, що Таран може назад і не повернутися.

Марічка запевнила, що захоплюється подругою, яка здобуває вищу освіту французькою. Вона вважає, що донька знаменитості також може захотіти продовжити навчання у Франції.

Падалко підкреслила, що для неї неабиякий приклад сили волі, що її подруга взялася вивчати французьку.

Лідія Таран у Франції

"Хоча я філолог за освітою, вчила англійську та німецьку. Захоплююся подругою, що вона змогла себе так пересилити. Не хочеться говорити про наш вік, але, погодьтеся, що мови в школі даються набагато легше, ніж починати заново життя іншою мовою. Ліда – величезна молодець", — підкреслила Марічка.

Лідія Таран з донькою

Падалко переконана, що 16-річна Василина теж захоче навчатися за межами України, бо у Франції вища освіта французькою безкоштовна.

"Знаєте, як часто буває — життя підв'язується під дитину. А у Франції вища освіта французькою мовою безкоштовна, а це може бути перспективою для її доньки, яка зараз навчається у десятому класі. Але думаю, що Ліда час від часу приїжджатиме до нас", — підкреслила Падалко.

Нагадаємо, що через кілька місяців повномасштабної війни Таран приїжджала до своєї оселі в Києві, аби подивитися на руйнування після ракетних обстрілів.

Раніше "Телеграф" писав, що Марічка Падалко відпочила зі своїм чоловіком-воїном на Закарпатті. Падалко опублікувала фото з дітьми, де вони сидять на лавці та посміхаються.