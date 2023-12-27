Маричка Падалко намекнула, что ведущая Лидия Таран не вернется в Украину

Маричка Падалко считает, что во Франции дочь Лидии Таран получит хорошее образование

Недавно телеведущая Маричка Падалко рассказала о своей подруге — Лидии Таран, которая сейчас живет во Франции вместе с дочкой Василиной. Они поехали за пределы Украины сразу после полномасштабного вторжения.

Таран не планирует возвращаться в ближайшей перспективе, потому что учится в магистратуре французского вуза, а ребенок Лидии посещает местную школу во Франции. Коллега и кума Маричка Падалко в интервью OBOZ.UA выразила мнение, что Таран может и не вернуться.

Маричка заверила, что увлекается подругой, которая получает высшее образование на французском. Она считает, что дочь знаменитости также может захотеть продолжить обучение во Франции.

Падалко подчеркнула, что для нее Лидия — это пример силы воли, потому что она принялась изучать французский.

Лидия Таран во Франции

"Хотя я филолог по образованию, учила английский и немецкий. Увлекаюсь подругой, что она смогла себя так пересилить. Не хочется говорить о нашем возрасте, но, согласитесь, что языки в школе даются гораздо легче, чем начинать заново жизнь на другом языке. Лида – огромная молодец", — подчеркнула Маричка.

Лидия Таран с дочерью

Падалко убеждена, что 16-летняя Василиса тоже захочет учиться за пределами Украины, потому что во Франции высшее образование на французском бесплатное.

"Знаете, как часто бывает — жизнь подвязывается под ребенка. А во Франции высшее образование на французском языке бесплатное, а это может быть перспективой для ее дочери, которая сейчас учится в десятом классе. Но думаю, что Лида будет время от времени приезжать к нам", — подчеркнула Падалко.

Напомним, что спустя несколько месяцев полномасштабной войны Таран приезжала в свой дом в Киеве, чтобы посмотреть на разрушения после ракетных обстрелов.

Ранее "Телеграф" писал, что Маричка Падалко отдохнула со своим мужем-воином и детьми на Закарпатье. Падалко опубликовала фото с детьми, где они сидят на скамейке и улыбаются.