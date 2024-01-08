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Акторка "Жіночого кварталу" з величезним животом зворушила кадрами вагітної фотосесії

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Гумористка більше не приховує, що вагітна Новина оновлена 08 січня 2024, 20:28
Гумористка більше не приховує, що вагітна. Фото https://www.instagram.com/alinablazhkevych/

Актриса Аліна Блажкевич поділилася зворушливими фото

Популярна гумористична актриса, зірка "Жіночого кварталу" та колективу "Тріо різні" Аліна Блажкевич, яка у 2020 році вийшла заміж за свого колегу-гумориста Романа Блажкевича, зворушила українців вагітною фотосесією. Про поповнення у молодій сім’ї зірка повідомила раніше, а тепер поділилася новою вагітною фотосесією.

Кадри зі зйомки Аліна опублікувала на своїй сторінці Instagram, також знімки опублікували на сторінці "Жіночого кварталу". На них можна побачити глибоко вагітну актрису з величезним животом в обіймах чоловіка Романа.

За словами Блажкевича, вона намагається запам’ятати свою вагітність такою, як вона є — з токсикозом, втомою, поштовхами дитини та турботою чоловіка.

"Але через ці фотографії, я впевнена, що буду згадувати як найщасливіший період. Ось для чого потрібні вагітні фотосесії", — поділилася Аліна.

Українці не залишилися байдужими і відразу почали коментувати зворушливі кадри вагітної зірки:

  • Які ви гарні, любо дивитися.
  • Дуже хороша.
  • Пасує вагітність неймовірно.
  • Вау, які гарні фотографії!
  • Дуже гарно! Естетично, стильно! Вау!
  • Які гарні люди, обожнюю.
  • Вітаю! Це круто, коли Україна матиме нових українців!

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірку "Жіночого кварталу" Ірину Сопонару запідозрили у вагітності. Акторка стала сама на себе не схожа.

Теги:
#Фотосесія #Жіночий квартал #Аліна Блажкевич