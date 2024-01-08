Акторка "Жіночого кварталу" з величезним животом зворушила кадрами вагітної фотосесії

Актриса Аліна Блажкевич поділилася зворушливими фото

Популярна гумористична актриса, зірка "Жіночого кварталу" та колективу "Тріо різні" Аліна Блажкевич, яка у 2020 році вийшла заміж за свого колегу-гумориста Романа Блажкевича, зворушила українців вагітною фотосесією. Про поповнення у молодій сім’ї зірка повідомила раніше, а тепер поділилася новою вагітною фотосесією.

Кадри зі зйомки Аліна опублікувала на своїй сторінці Instagram, також знімки опублікували на сторінці "Жіночого кварталу". На них можна побачити глибоко вагітну актрису з величезним животом в обіймах чоловіка Романа.

За словами Блажкевича, вона намагається запам’ятати свою вагітність такою, як вона є — з токсикозом, втомою, поштовхами дитини та турботою чоловіка.

"Але через ці фотографії, я впевнена, що буду згадувати як найщасливіший період. Ось для чого потрібні вагітні фотосесії", — поділилася Аліна.

Українці не залишилися байдужими і відразу почали коментувати зворушливі кадри вагітної зірки:

Які ви гарні, любо дивитися.

Дуже хороша.

Пасує вагітність неймовірно.

Вау, які гарні фотографії!

Дуже гарно! Естетично, стильно! Вау!

Які гарні люди, обожнюю.

Вітаю! Це круто, коли Україна матиме нових українців!

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