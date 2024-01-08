Акторка "Жіночого кварталу" з величезним животом зворушила кадрами вагітної фотосесії
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Актриса Аліна Блажкевич поділилася зворушливими фото
Популярна гумористична актриса, зірка "Жіночого кварталу" та колективу "Тріо різні" Аліна Блажкевич, яка у 2020 році вийшла заміж за свого колегу-гумориста Романа Блажкевича, зворушила українців вагітною фотосесією. Про поповнення у молодій сім’ї зірка повідомила раніше, а тепер поділилася новою вагітною фотосесією.
Кадри зі зйомки Аліна опублікувала на своїй сторінці Instagram, також знімки опублікували на сторінці "Жіночого кварталу". На них можна побачити глибоко вагітну актрису з величезним животом в обіймах чоловіка Романа.
За словами Блажкевича, вона намагається запам’ятати свою вагітність такою, як вона є — з токсикозом, втомою, поштовхами дитини та турботою чоловіка.
"Але через ці фотографії, я впевнена, що буду згадувати як найщасливіший період. Ось для чого потрібні вагітні фотосесії", — поділилася Аліна.
Українці не залишилися байдужими і відразу почали коментувати зворушливі кадри вагітної зірки:
- Які ви гарні, любо дивитися.
- Дуже хороша.
- Пасує вагітність неймовірно.
- Вау, які гарні фотографії!
- Дуже гарно! Естетично, стильно! Вау!
- Які гарні люди, обожнюю.
- Вітаю! Це круто, коли Україна матиме нових українців!
Раніше "Телеграф" розповідав, що зірку "Жіночого кварталу" Ірину Сопонару запідозрили у вагітності. Акторка стала сама на себе не схожа.