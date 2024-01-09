Помер народний артист України Віталій Білоножко (фото)

Йому лише нещодавно виповнилося 70 років

Сьогодні, 9 січня, стало відомо, що помер Народний артист України, відомий виконавець та організатор Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець" Віталій Білоножко. Минулого літа він відзначив свій 70-річний ювілей.

Повідомлення про смерть Народного артиста України опублікували на сторінці Буринського міської ради у Facebook.

"Сьогодні пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співак Мелодії двох сердець — ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ БІЛОНОЖКО", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наразі невідомо, що спричинило смерть Народного артиста.

Відомо, що Віталій Білоножко випустив 6 компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологію власної творчості та 12 аудіокасет. Він був лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів. А перші його пісні, які пролунали на радіо, були авторства Максима Дунаєвського "Все пройдет" та "Городские цветы". Ці хіти запам'яталися багатьом поколінням українців.

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