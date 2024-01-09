Умер народный артист Украины Виталий Билоножко (фото)

Ему только недавно исполнилось 70 лет

Сегодня, 9 января стало известно, что умер Народный артист Украины, известный исполнитель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Билоножко. Прошлым летом он отметил свой 70-летний юбилей.

Сообщение о смерти Народного артиста Украины опубликовали на а странице Буринского городского совета в Facebook.

"Сегодня ушел в засветы наш земляк, непревзойденный певец Мелодии двух сердец – ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БИЛОНОЖКО", — говорится в сообщении.

Отметим, что пока неизвестно, что стало причиной смерти Народного артиста.

Известно, что Виталий Белоножко выпустил 6 компакт-дисков в Украине, США и Канаде, антологию собственного творчества и 12 аудиокассет. Он был лауреатом множества всеукраинских и международных песенных фестивалей. А первые его песни, которые прозвучали на радио были авторства Максима Дунаевского "Все пройдет" и "Городские цветы". Эти хиты запомнились многим поколениям украинцев.

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