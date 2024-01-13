Прихильник "русского мира" Мілош Бикович зніметься в хіті HBO: мережа обурена та прогрожує бойкотом (фото)

Путініст приєднається до касти акторів американського серіалу

Мілош Бикович — сербський актор, який отримав у 2021 російський паспорт. І ось стало відомо, що він отримав роль в американському серіалі "Білий лотос", що дуже полюбився українцям та став улюбленим для багатьох у світі.

На сторінці НВО в Інстаграмі в п'ятницю, 12 січня, шоуранери популярного проєкту повідомили, що путініста Мілоша додано до касти акторів серіалу. Це обурило користувачів Instagram та фанатів серіалу.

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Відомо, що Бикович відкрито підтримує терористичний режим та захоплюється російським світом, про що розповів ще 2020 року в інтерв’ю російській телеведучій Ксенії Собчак. Також актор заявляв, що захід бомбив його країну і там немає демократії. Користувачі соцмережі, більшість з яких є українцями, намагаються донести продюсерам шоу, хто такий насправді Мілош Бікович.

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"Ви жартуєте, просуваєте та підтримуєте людей, які схвалюють геноцид та тероризм?"

"Коли вийшов другий сезон серіалу в один із найважчих періодів війни — це був як промінь світла. Ви можете уявити, наскільки зрадженою і спустошеною зараз почуваюся?"

"Я Українка, живу в Сербії через війну. Це руйнівно бачити актора, який підтримує Росію, особливо після того, як ви скасували найкраще шоу, яке змусило мене забути про війну"

Хто такий Мілош Бикович і що говорив про Україну

Актор знімався у російському телесеріалі "Готель Елеон", який свого часу був популярним серед українців. Однак після того, як у мережу стали потрапляти вирізки з його інтерв’ю зі словами "Росія рухається своїм шляхом, а світ це сприймає як ворожий процес", стало ясно, що актор обрав проросійську позицію і продовжує відкрито виправдовувати агресію країни-агресорки та диктаторську політику Володимира Путіна.

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