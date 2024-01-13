Поклонник "русского мира" Милош Бикович снимется в хите HBO: сеть возмущена и угрожает бойкотом (фото)
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Путинист присоединится к касте актеров американского сериала
Милош Бикович — сербский актер, получивший в 2021 российский паспорт. Также он открыто поддерживает террористический режим и восхищается русским миром, о чем рассказал еще в 2020 году в интервью российской телеведущей Собчак.
Стало известно, что Милош Бикович станет одним из актеров американского сериала "Белый лотос". Однако заявил, что запад бомбило его страну и там нет демократии. Пользователи Instagram, украинцы, пытаются донести продюсерам шоу, кто действительно Милош Бикович.
"Вы шутите, продвигайте и поддерживаете людей, которые одобряют геноцид и терроризм?".
"Когда вышел второй сезон сериала в один из самых тяжелых периодов войны — это было как луч света. Вы можете представить, насколько преданной и опустошенной сейчас чувствую себя?".
"Я Украинка, живу в Сербии из-за войны. Это разрушительно видеть актера, поддерживающего Россию, особенно после того, как вы отменили лучшее шоу, заставившее меня забыть о войне".
Актер снимался в российском телесерале "Отель Элеон", который в свое время был популярен среди украинцев. Однако после того, как в сеть стали попадать вырезки из его интервью со словами "Россия двигается своим путем, а мир это воспринимает как враждебный процесс", стало ясно, что актер выбрал пророссийскую позицию и продолжает открыто оправдывать агрессию страны-агрессорши и диктаторскую политику Путина.
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