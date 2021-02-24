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Звезда сериала "Отель Элеон" получил российский паспорт

Звезда сериала "Отель Элеон" получил российский паспорт
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Один из самых популярных сербских актеров Милош Бикович получил российское гражданство. Об этом 24 февраля сообщил телеграмм-канал Super.ru.

Соответствующий указ о получении Биковичем российского паспорта подписал президент России Владимир Путин.

Такое решение было принято, видимо, по той причине, что сербский актер все чаще светился на российском телевидении. Милош играл в таких сериалах и фильмах, как: "Отель "Белград", "Магомаев", "Отель "Элеон", "Холоп" и "Лед".

Отметим, что в 2013 году российское гражданство получил французский актер Жерар Депардье, которого обвиняют в изнасиловании 20-летней актрисы.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что падчерица Ивана Урганта Эрика Куталия снялась в откровенной фотосессии со своим возлюбленным, темнокожим парнем Мозесом.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Актер, Российское гражданство, Милош Бикович.
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