Звезда сериала "Отель Элеон" получил российский паспорт

Один из самых популярных сербских актеров Милош Бикович получил российское гражданство. Об этом 24 февраля сообщил телеграмм-канал Super.ru.

Соответствующий указ о получении Биковичем российского паспорта подписал президент России Владимир Путин.

Такое решение было принято, видимо, по той причине, что сербский актер все чаще светился на российском телевидении. Милош играл в таких сериалах и фильмах, как: "Отель "Белград", "Магомаев", "Отель "Элеон", "Холоп" и "Лед".

Отметим, что в 2013 году российское гражданство получил французский актер Жерар Депардье, которого обвиняют в изнасиловании 20-летней актрисы.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что падчерица Ивана Урганта Эрика Куталия снялась в откровенной фотосессии со своим возлюбленным, темнокожим парнем Мозесом.