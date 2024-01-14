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Камінська з "НеАнгелів" розповіла про несподівану пропозицію від російської блогерки Самойлової

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Слава Камінська обурилася пропозицією від Самойлової Новина оновлена 14 січня 2024, 10:55
Слава Камінська обурилася пропозицією від Самойлової. Фото Колаж "Телеграф"

Співачка запитала поради у шанувальників, що їй робити

Популярна українська співачка та екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно звернулася до українців із зухвалим посланням, поділилася, яка пропозиція їй надійшла від російської блогерки.

У своїх Instagram-сторіс Слава опублікувала скріншот повідомлення, яке їй надійшло від менеджера російської блогерки та дружини репера-одесита Джигана Оксани Самойлової. Як виявилося, у Камінської просили зробити рекламу телеграм-каналу Самойлової та запитували про вартість такої послуги.

"Як вам таке?", — обурилася Слава Камінська у своїй сторіс.

Також співачка зробила опитування для українців, щоб вони зробили в такій ситуації. Серед варіантів відповідей зазначила: "Послати та заблокувати", "Зробити рекламу, гроші віддати на ЗСУ", "Ігнорувати", "Інший варіант".

При цьому у постскриптумі Слава Камінська заявила, що для себе вона вже все вирішила, але не відкрила інтригу.

Слава Камінська

Зазначимо, що Оксана Самойлова є популярною російською блогеркою та дружиною репера Джигана. А ось Джиган — уродженець Одеси, який живе в РФ, він повівся зрадливо і замовчує війну в Україні. За це його нещадно критикували та хейтили на початку повномасштабного вторгнення, зокрема й зіркові колеги з України.

Джиган, Самойлова

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз гурт "НеАнгели". Куди зникли екс-солістки дуету Слава Камінська та Вікторія Сміюха.

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#Не ангели #Слава Камінська