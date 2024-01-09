Де зараз гурт "НеАнгели": куди зникли екссолістки Слава Камінська та Вікторія Сміюха

"НеАнгели" можуть возз’єднатися — солістки гурту продовжують потрапляти у скандали

Солісток гурту "НеАнгели" Вікторію Сміюху та Славу Камінську під час війни постійно критикують. Першій блогер Богдан Беспалов дорікнув, начебто співачка поїхала до Росії будувати сольну кар’єру. Другу її ж фанати та підписники постійно хейтять за те, що вона досі так і не перейшла на українську мову. Треба сказати, що це найпоширеніші закиди на адресу майже всіх зірок, які зараз не в Україні.

"Телеграф" розповідає, де зараз співачки та чим займаються. Нагадаємо, що їхня група розпалася ще в 2021 році. Причиною стали постійні конфлікти між солістками і навіть доходило до рукоприкладства. Після розпаду обидві співачки спробували розпочати сольні кар’єри.

Слава Камінська мешкає на дві країни, але не в Україні

Успішніше вона стала розвиватися у Слави. Перед самою війною, 28 січня 2022 року вона випустила альбом "Твоє ім’я" куди увійшло сім пісень. Найвдаліша з них "Slava Bogu", кліп на яку за два роки на YouTube набрав 12 мільйонів переглядів. Також була серед них і одна композиція українською мовою — "Подзвони". Щоправда, вона великої популярності не мала.

У перші дні війни Камінська виїхала з двома дітьми, сином Леоном (на цей час 9 років) та дочкою Лаурою (зараз 8 років), до Нідерландів. Але судячи з геолокацій та фото в Instagram вона багато часу проводить також в Іспанії. Звідси вона виставляє пляжні фото в купальнику, чим сильно дратує багатьох своїх передплатників. Якщо одні захоплюються її формами, інші соромлять за те, що під час війни, коли багатьом людям важко вона веселиться.

"Я не хотіла їхати і об****лася, коли почалася війна, не менше, ніж ви всі. Але знаєте, я заробила за 15 років ротом, щоб мої діти зараз не чули сирен. Я пропустила всі дні народження батьків, чоловіка, дітей і навіть смерть батька, бо працювала, орала", – емоційно заявила тоді Слава Камінська.

Перебуваючи там, Камінська спробувала продовжити кар’єру співачки. Вона випустила трек "До дому", але особливої популярності він не набув. На цей час у YouTube пісня набрала лише 505 тисяч переглядів.

"Я впевнена, що немає кращої країни, ніж Україна. Я впевнена, немає міста краще за те, де народилися ми і наші діти. Інша країна ніколи не стане домом", — говорила Камінська презентуючи пісню.

Також вона переклала на український головний свій сольний хіт "Slava Bogu".

Однак у щирість її дій та слів повірили не всі фани. Адже перед тим, як випустити ці дві пісні, вона потрапила у мовний скандал. У себе в Instagram вона заявила, що не хоче переходити на українську мову і не хоче повертатися до України.

Щоправда, після цих слів Слава принесла публічне вибачення, та пояснила свої слова тим, що вона, як і багато артистів, надто емоційна.

Про особисте життя Камінська більше нічого не розповідає, хоча в одному з інтерв’ю згадала, що має бойфренд, якого вона вчить українській мові.

А у грудні вона, несподівано для своїх фанів, привітала у Instagram свою колегу Вікторію Сміюху з днем народження та виклала кілька спільних фото. Під ними вона написала, що погане забуте. Таке враження, що вона не проти знову возз’єднатися і погастролювати Європою і деякі експерти не виключають, що в цих умовах таке цілком можливо.

Вікторія Сміюха — залишилася в Україні

Друга солістка, Вікторія Сміюха, не стала покидати Україну. Однак зовсім перестала бути публічною. Вона зрідка виставляє у Instagram фото та відео патріотичного штибу. Співачка вітає українців зі всіма значними святами — Днем незалежності та Днем вишиванки. При цьому видно зі світлин, що вона професійно позує фотографу. У коментарях під цими знімками до неї звертаються із проханням підтримати збір грошей на потреби ЗСУ репостом. Тільки вони залишаються без реакції Вікі. Можливо, вона переказує гроші, але у зборах донатів відкрито не бере участі.

Не дивно, що за такого режиму мовчання з’являються різні чутки. Зокрема, влітку минулого року відеоблогер Богдан Беспалов звинуватив співачку в тому, що вона виїхала до Росії, щоби побудувати там кар’єру співачки і нібито її там уже бачили на закритих тусовках.

Тільки ці звинувачення змусили її перервати мовчання. Вона дала відповідь у соцмережі журналісту Славі Дьоміну.

"Весь час була в Києві, а зараз поїхала провідати близьких", — написала Сміюха.

Насправді Віка в перші дні війни допомогла виїхати своїй матері та іншим родичам з Харкова і дістатися Польщі. За словами Слави Камінської, харківський будинок Сміюхи знищила російська ракета.