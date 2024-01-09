Где сейчас группа "НеАнгелы": куда пропали экс-солистки Слава Каминская и Виктория Смеюха

"НеАнгелы" могут воссоединиться — солистки группы продолжают попадать в скандалы

Солисток группы "НАнгелы" Викторию Смеюху и Славу Каминскую во время войны постоянно критикуют. Первую блогер Богдан Беспалов упрекнул в том, что певица уехала в Россию строить сольную карьеру. Вторую ее же фанаты и подписчики постоянно хейтят за то, что она до сих пор так и не перешла на украинский язык. Надо сказать, что это самые распространенные упреки в адрес почти всех звезд, которые сейчас не в Украине.

"Телеграф" рассказывает, где сейчас певицы и чем занимаются. Напомним, что их группа распалась еще в 2021 году. Причиной стали постоянные конфликты между солистками и в них даже доходило до рукоприкладства. После распада обе певицы попытались начать сольные карьеры.

Слава Каминская живет на две страны, но не в Украине

Более успешно она стала развиваться у Славы. Перед самой войной, 28 января 2022 года она выпустила альбом "Имя твое" куда вошло семь песен. Самая удачная из них "Slava Bogu", клип на которую за два года в YouTube набрал 12 миллионов просмотров. Также была среди них и одна композиция на украинском языке — "Подзвони". Правда она большой популярности не имела.

В первые дни войны Каминская выехала с двумя детьми, сыном Леоном (на данный момент 9 лет) и дочерью Лаурой (сейчас 8 лет), в Нидерланды. Но судя по геолокациям и фото в Instagram она много времени проводит также в Испании. Отсюда она выставляет пляжные фото в купальнике, чем сильно бесит многих своих подписчиков. Если одни восхищаются ее формами, то другие стыдят за то, что во время войны, когда многим людям тяжело, она веселится.

"Я не хотела уезжать и обоср*лась, когда началась война, не меньше, чем вы все. Но знаете, я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен. Я пропустила все дни рождения родителей, мужа, детей и даже смерть отца, потому что работала, пахала", – эмоционально заявила тогда Слава Каминская.

Находясь там Каминская попробовала продолжить карьеру певицы. Она выпустила трэк "До дому", но особой популярностью он не пользовался. На данный момент в YouTube песня набрала все лишь 505 тысяч просмотров.

"Я уверена, что нет лучше страны чем Украина. Я уверена, нет города лучше того, где родились мы и наши дети. Другая страна никогда не станет домом", – говорила Каминская о премьере.

Также она перевела на украинский и главный свой сольный хит "Slava Bogu".

Однако в искренность ее действий и слов поверили не все фаны. Ведь перед тем, как выпустить эти две песни она попала в языковой скандал. У себя в Instagram она заявила, что не хочет переходить на украинский язык и не хочет возвращаться в Украину.

Правда после этих слов Слава принесла публичные извинения и объяснила это тем, что она, как и многие артисты слишком эмоциональна.

О личной жизни Каминская больше ничего не рассказывает, хотя в одном из интервью упомянула, что у нее есть бойфренд, которого она учит украинскому языку.

А в декабре она, неожиданно для своих фанов, поздравила в Instagram свою коллегу Викторию Смеюху с днем рождения и выложила несколько совместных фото. Под ними она написала, что плохое забыто. Такое впечатление, что она не прочь вновь воссоединиться и погастролировать по Европе и некоторые эксперты не исключают, что в данных условиях такое вполне возможно.

Виктория Смеюха — осталась в Украине

Вторая солистка, Виктория Смеюха, не стала покидать Украину. Однако совсем перестала быть публичной. Она изредка выставляет в Instagram фото и видео патриотического толка. Певица поздравляет украинцев со всеми значиельными праздниками — Днем независимости и Днем вышиванки. При этом видно по снимкам, что она профессионально позирует фотографу. В комментариях под этими снимками к ней обращаются с просьбой поддержать сбор денег на нужды ВСУ репостом. Только они остаются без реакции Вики. Возможно, она переводит деньги, но в сборах донатов открыто она не участвует.

Неудивительно, что при таком режиме молчания появляются разные слухи. В частности, летом прошлого года видеоблогер Богдан Беспалов обвинил певицу в том, что она выехала в Россию, чтобы построить там карьеру и якобы ее там уже видели на закрытых тусовках.

Только эти обвинения заставили ее прервать молчание. Она дала ответ в соцсети журналисту Славе Демину.

"Все время была в Киеве, а сейчас уехала проведать близких", — написала Смеюха.

На самом же деле Вика в первые дни войны помогла выехать своей матери и другим родственникам из Харькова и добраться до Польши. По словам Славы Каминской, харьковский дом Смеюхи уничтожила российская ракета.