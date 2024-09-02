Постарілий, але в тонусі: як виглядає 67-річний Ерік Робертс сьогодні (свіжі фото)

Актора сфотографували на прем’єрі кінокартини у Німеччині

Відомий американський актор Ерік Робертс відвідав прем’єру фільму "Неправомірна смерть". Кінопоказ відбувся 1 вересня у німецькому Мюнхені. У цьому фільмі актор виступив як сенатор МакЕлрой, зігравши роль другого плану. До речі, 2006 року Робертс знявся у фільмі українського режисера Оксани Байрак, присвяченому чорнобильській аварії.

Старший брат зірки американського кінематографа, Джулії Робертс, та батько актриси Емми Робертс (дочка від першого шлюбу), Ерік пережив за свою кар’єру чимало злетів та падінь. У 1981 році він потрапив в автомобільну катастрофу, внаслідок якої отримав тяжку черепно-мозкову травму та пошкодив обличчя. Тільки завдяки роботі лікарів, які боролися за його життя кілька днів, він залишився живим і після кількох операцій став виглядати практично як до аварії.

Неймовірно популярний у 80-ті та 90-ті роки, — в основному за ролями негідників та психопатів, — він мав проблеми з наркотиками, проте вчасно зупинився. У 1997 році після тривалого лікування актор повернувся на екрани у новому амплуа.

Ерік Робертс, 1980-1981 рік. Фото: Getty Images

Ерік Робертс у міні-серіалі "Холоднокровне вбивство", 1996. Фото: Getty Images

Ерік Робертс з дружиною Елізою та актором Джоном Ріттером, 2002, Пасадена. Фото: Getty Images

Робертс з американською актрисою Андреа Паркер, 2004, Нью-Йорк. Фото: Getty Images

Ерік Робертс з дружиною Елізою, 2015, Лос-Анджелес. Фото: Getty Images

Робертс зіграв у фільмі 2023 року роль сенатора. Фото: Getty Images

Ерік Робертс на прем’єрі нового фільму у Мюнхені, 2023. Фото: Getty Images

Робертс та головний герой фільму Wrongful Death, актор Майкл Паре. Фото: Getty Images

Довідково: за сюжетом фільму "Неправомірна смерть" (2023) самозакоханий журналіст і не дуже добра жінка виявляються замкненими у темряві спроектованої дивної кімнати. На своєму гіркому досвіді вони дізнаються, що правду неможливо поховати назавжди. І те, що починається цілком нешкідливо, закінчується грою не на життя, а на смерть.

Раніше ми розповідали, як зараз виглядає популярний американський актор Роберт де Ніро, який відзначив 80-річчя у серпні. Зірка американського кінематографа вже взяв участь у понад 100 фільмах і продовжує зніматися.