Постаревший, но в тонусе: как выглядит 67-летний Эрик Робертс сегодня (свежие фото)

Актера сфотографировали на премьере кинокартины в Германии

Известный американский актер Эрик Робертс посетил премьеру фильма "Неправомерная смерть". Кинопоказ состоялся 1 сентября в немецком Мюнхене. В этом фильме актер выступил как сенатор МакЭлрой, сыграв роль второго плана. Кстати, в 2006 году Робертс снялся в фильме украинского режиссера Оксаны Байрак, посвященном чернобыльской аварии.

Старший брат звезды американского кинематографа, Джулии Робертс, и отец актрисы Эммы Робертс (дочь от первого брака), Эрик пережил за свою карьеру немало взлетов и падений. В 1981 году он попал в автомобильную катастрофу, в результате которой получил тяжелую черепно-мозговую травму и повредил лицо. Только благодаря работе врачей, которые боролись за его жизнь несколько дней, он остался жив и после нескольких операций стал выглядеть практически как до аварии.

Невероятно популярный в 80-е и 90-е годы, — в основном по ролям негодяев и психопатов, — он имел проблемы с наркотиками, однако вовремя остановился. В 1997 году после долгого лечения актер вернулся на экраны в новом амплуа.

Эрик Робертс, 1980-1981 год. Фото: Getty Images

Эрик Робертс мини-сериале "Хладнокровное убийство", 1996. Фото: Getty Images

Эрик Робертс с супругой Элизой и актером Джоном Риттером, 2002, Пасадена. Фото: Getty Images

Робертс с американской актрисой Андреа Паркер, 2004, Нью-Йорк. Фото: Getty Images

Эрик Робертс с женой Элизой, 2015, Лос-Анджелес. Фото: Getty Images

Робертс сыграл в фильме 2023 года роль сенатора. Фото: Getty Images

Эрик Робертс на премьере нового фильма в Мюнхене, 2023. Фото: Getty Images

Робертс и главный герой фильма Wrongful Death, актер Майкл Паре. Фото: Getty Images

Справочно: по сюжету фильма "Неправомерная смерть" (2023) самовлюбленный журналист и не очень хорошая женщина оказываются запертыми во тьме спроектированной странной комнаты. На собственном горьком опыте они узнают, что правду невозможно похоронить навсегда. И то, что начинается вполне безобидно, заканчивается игрой не на жизнь, а на смерть.

Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит популярный американский актер Роберт де Ниро, отметивший 80-летие в августе. Звезда американского кинематографа уже принял участие в более чем 100 фильмах и продолжает сниматься.