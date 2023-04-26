Истории (не)мирного атома. Главные фильмы и сериал о Чернобыльской катастрофе (видео)

Документальный фильм "Порог" стал первым, где поднималась тема замалчивания властями масштабов катастрофы

37 назад произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в Восточной Европе – авария на Чернобыльской АЭС. Сегодня, когда Чернобыльская катастрофа может в любой момент повториться на оккупированной Запорожской АЭС, память о Чернобыле особенно важна. В годовщину трагедии "Телеграм" предлагает посмотреть запрещенный в СССР документальный фильм о последствиях катастрофы и не только.

Чернобыльская катастрофа как метафора распада СССР

Первый художественный фильм о Чернобыле был снят на Киевской киностудии имени Довженко еще в 1989 году, буквально по горячим следам (разве что сцены в Припяти снимали на столичной Оболони). История распада семьи главного героя-журналиста в исполнении Сергея Шакурова разворачивается на фоне техногенной катастрофы в неназванном Городе Энергетиков, в котором угадывается Чернобыль.

Распад – это глобальная метафора, которой прозорливый режиссер фильма Михаил Беликов подводит черту под советской эпохой. За несколько лет до развала Советского союза он предчувствовал, что уже очень скоро весь этот советский мирок, такой привычный и понятный, окончательно рухнет. Тем удивительнее оптимистический финал фильма – несмотря на все испытания, которые выпали героям, жизнь продолжается. Понятное дело, девяностые тогда и в страшном сне нельзя было представить.

Сегодня фильм Беликова не выглядит ни провинциальным, ни устаревшим. Пасхальная служба в церкви посреди ада эвакуации – одна из самых сильных сцен в "Распаде". А побочная линия с мальчиком, который остался в мертвой Припяти, чтобы не бросать облученного котенка, перевешивает сентиментальный пафос фильма Оксаны Байрак "Аврора", причем целиком.

В 1990 году режиссер получил за "Распад" "Золотую медаль" Венецианского кинофестиваля.

Очередное преступление советской власти

Документальный фильм Роллана Сергиенко "Порог" стал первым, где поднималась тема замалчивания властями масштабов катастрофы на ЧАЭС. Созданный еще в 1988 году, впервые он был показан только через два года в Ленинграде на первом МКФ неигрового кино "Послание к человеку", где ожидаемо вызвал грандиозный скандал. После этого фильм запретили в Советском союзе и только чудом копия оказалась на западе.

В кадре – участники ликвидации и бывшие жители Припяти, которые собрались во вторую годовщину аварии. За столом, заставленным чашками чая и нехитрыми сладостями, спикеры фильма во главе с руководителем одной из групп по дезактивации третьего энергоблока ЧАЭС, поэтом Владимиром Шовкошитным очень спокойно и буднично рассказывают страшные вещи.

О том, как со станции выносили первых пострадавших, обожженных радиоактивным паром. О солдатах-срочниках, которых погнали ликвидировать последствия катастрофы. Об ужасе, который испытывает человек, глядя из окна своей гостиной на отблески горящего реактора.

Даже спустя столько лет не перестает удивлять трусливый цинизм советских чиновников: 26 апреля и даже утром 27-го (а это были выходные дни, суббота и воскресенье) дети беззаботно играли на улице, копались в песке, купались в речке. В субботу в городе сыграли несколько свадеб – в "Пороге" есть документальные съемки свадебного кортежа с уродливой куклой на капоте советской "Волги".

И это самые мощные кадры фильма, на которых мы видим беззаботных горожан, еще не подозревающих о том, что они находятся в самом эпицентре страшной катастрофы.

Сериал "Чернобыль": шедевр о катастрофе

В 2019 году, когда "Чернобыль" вышел на малые экраны, он мгновенно стал сенсацией. В этом мини-сериале, который снимался в Литве и частично в Украине, события первых суток катастрофы на Чернобыльской АЭС воссоздаются с почти документальной дотошностью – довольно редкой для сериалов, где украинцы чаще всего показаны карикатурными гангстерами.

Сценарист и продюсер Крейг Мейзин провел нечеловечески сложную работу, опросив сотни свидетелей, и даже съездил в зону отчуждения. В кадре – все максимально аутентичное, начиная пепельницами и дисковыми телефонами и заканчивая одеждой. Что не удивительно – весь реквизит настоящий, закупался на барахолках в Киеве. Здесь же были сняты отдельные сцены: например, на Киевском море снимали сцену эвакуации населения Припяти.

Кроме того, кастинг "Чернобыля" собрал блестящих актеров. Джаред Харрис и Стеллан Скарсгард сыграли реальных исторических персонажей: академика Валерия Легасова и зампредседателя Совета министров СССР Бориса Щербину. "Оскароносная" Эмили Уотсон блестяще исполнила роль белорусского физика-ядерщика, одного из немногих выдуманных геров этой истории. А восходящая звезда Джесси Бакли – жену пожарного, мучительно умирающего от облучения.

Но главное в "Чернобыле" даже не аутентичность или кинозвезды, а ощущение невидимой смертельной опасности, осязаемо застывшей вокруг ничего не понимающих обывателей, которое передано в сериале почти что на физиологическом уровне.

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