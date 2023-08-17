Роберту де Ниро - 80: как сейчас выглядит актер (фото)

Звезда американского кинематографа уже принял участие в более чем 100 фильмах и продолжает сниматься

Американский киноактер, режиссер, продюсер Роберт де Ниро сегодня отмечает 80-летний юбилей. Он дебютировал в кино в 22-летнем возрасте, и до сих пор снимается — в мае этого года на экраны вышла картина "О моем отце", где де Ниро сыграл итальянского отца, который с трудом принимает желание сына жениться на американке.

Карьера актера взлетела в 1973 году, когда кинокритики поразились его мастерству передавать жизненную правду в криминальной драме "Злые улицы" режиссера Мартина Скорсезе. После успеха "Злых улиц" де Ниро предложили роль во второй части гангстерской саги "Крестный отец". В этом фильме актер сыграл молодого Вито Корлеоне и получил премию "Оскар" за лучшую роль второго плана.

Пикантная подробность — голливудская звезда Шэрон Стоун, которая сыграла во множестве фильмов, призналась, что лучшим экранным поцелуем для нее стал поцелуй с де Ниро в фильме "Казино". Актриса отметила, что из-за симпатии и уважения к актеру этот поцелуй стал вершиной всех эмоций.

За свою кинокарьеру де Ниро снимался в художественных, документальных и короткометражных фильмах. На сегодняшний количество работ актера перевалило за 100, и несколько картин еще не вышли. Также он озвучивал роли в мультфильмах. Главарь акул и крестный отец океанской мафии, дон Лино в мультипликационной ленте "Подводная братва" (2004 г.) как будто срисован с де Ниро, у него даже есть родинка под глазом на правой щеке.

Роберт де Ниро озвучивает мафиози в мультфильме "Подводная братва". Фото: fishki.net

Роберт де Ниро получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Бешеный бык", 1980 год. Фото: Getty Images

Роберт де Ниро, 1988 год. Фото: Getty Images

Роберт де Ниро, Нью-Йорк, 2004 год. Фото: Getty Images

Премьера фильма "Радость", Нью-Йорк, 2015 год. Фото: Getty Images

Церемония открытия фестиваля Tribeca, июнь 2021, Нью-Йорк. Фото: Getty Images

Недавно в семье актера случилось большое горе — скончался его 19-летний внук. Что стало причиной, было неизвестно, парень просто лег спать и не проснулся.