Роберту де Ніро — 80: як зараз виглядає актор (фото)

Зірка американського кінематографа вже взяв участь у понад 100 фільмах і продовжує зніматися

Американський кіноактор, режисер, продюсер Роберт де Ніро сьогодні відзначає 80-річний ювілей. Він дебютував у кіно у 22-річному віці та досі знімається — у травні цього року на екрани вийшла картина "Про мого батька", де він зіграв італійського батька, який не може прийняти бажання сина одружитися з американкою.

Кар’єра актора злетіла 1973 року, коли кінокритики вразилися його майстерності передавати життєву правду в кримінальній драмі "Злі вулиці" режисера Мартіна Скорсезе. Після успіху "Злих вулиць" де Ніро запропонували роль у другій частині гангстерської саги "Хрещений батько". У цьому фільмі актор зіграв молодого Віто Корлеоне та отримав премію "Оскар" за найкращу роль другого плану.

Пікантна подробиця — голлівудська зірка Шерон Стоун, яка зіграла в багатьох фільмах, зізналася, що найкращим екранним поцілунком для неї став поцілунок з де Ніро у фільмі "Казино". Актриса зазначила, що через симпатію та повагу до актора цей поцілунок став вершиною всіх емоцій.

За свою кінокар’єру де Ніро знімався у художніх, документальних та короткометражних фільмах. На сьогодні кількість робіт актора перевалила за 100, і кілька картин ще не вийшли. Також він озвучував ролі у мультфільмах. Ватажок акул і хрещений батько океанської мафії, дон Ліно у мультиплікаційній стрічці "Підводна братва" (2004 р.) ніби змальований з де Ніро, у нього навіть є родимка під оком на правій щоці.

Роберт де Ніро озвучує мафіозі у мультфільмі "Підводна братва". Фото: fishki.net

Роберт де Ніро отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Скажений бик", 1980 рік. Фото: Getty Images

Роберт де Ніро, 1988 рік. Фото: Getty Images

Роберт де Ніро, Нью-Йорк, 2004 рік. Фото: Getty Images

Прем’єра фільму "Радість", Нью-Йорк, 2015 рік. Фото: Getty Images

Церемонія відкриття фестивалю Tribeca, червень 2021 року, Нью-Йорк. Фото: Getty Images

Нещодавно у родині актора трапилося велике горе – помер його 19-річний онук. Що стало причиною, було невідомо, хлопець просто ліг спати та не прокинувся.