Эта история могла бы стать большой трагедией, если бы соседка по дому не почувствовала запах дыма и не кинулась спасать оказавшихся в опасности детей.

О пожаре, случившемся в небольшом городе Новая Одесса Николаевской области, сообщила пресс-служба регионального главка ГСЧС Украины.

"18 августа в 11:14 по спецлинии "101" поступила информация о том, что на ул. Николая Хвылевого горит комната в одноэтажном жилом доме на шесть семей. В сообщении говорилось о том, что родителей дома нет, а в доме могут находиться дети. На вызов прибыли пожарные 21 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, затем выяснилось, что девочек-близнецов 2016 г.р. и их сестренку 2018 г.р. вынесла из помещения соседка — Людмила Симаненко".

Пожар огнеборцы погасили, его причину устанавливают. А мужественную женщину спасатели поблагодарили за спасенные детские жизни и будут номинировать на Всеукраинскую акцию "Герой-спасатель года".

"Телеграф" решил познакомиться с героиней лично.

-Наш дом старенький, без удобств и с печным отоплением, всего на 6 квартир, — рассказывает Людмила Симаненко. – В тот день я занималась домашними делами и вдруг почувствовала запах дыма. Выбежала на улицу и увидела, что валит дым из окна соседней квартиры. А там живет пара с тремя маленькими детками. Но в квартиру так просто попасть не удалось, она оказалась заперта, но на дверях даже ручки не было и я ее дергала, ногтями пыталась зацепить и в конце-концов это удалось. А там – все в густом дыму!

Людмила Симаненко, не раздумывая, бросилась спасать соседских детей

По словам женщины, она знала, что дети дома одни, а взрослых нет, и знала, что девочек постоянно оставляли взаперти. Как стало известно "Телеграфу", семья считается малообеспеченной, ими занимается социальная служба, их навещают, передают необходимые вещи и продукты.

-А вам страшно было, когда вы двери к ним выламывали и забегали в горящее помещение? О чем думали в те минуты?

-Я ничего тогда не думала вообще! И испугалась – не за себя, а что огонь – и там дети! – признается Людмила Викторовна. — То, что случилось, до меня уже потом дошло: меня начало трясти, голова начала болеть, я начала задыхаться. Но это когда уже "скорая помощь" приехала и забрала деток в больницу, а сначала я не соображала, просто инстинктивно это все делала.

-Получается, что вы трижды заходили в горящую квартиру?

-Да, там и огонь был, и дым просто сумасшедший стеной стоял. И он был очень едким – потому что горел линолеум и пластмасса, люстры горели. Но мне помогло то, что у этой квартиры такое же расположение, как и у моей, потому я знала, где двери. Я просто закрыла глаза, набрала полные легкие воздуха и заходила в помещение. Самая маленькая девочка лежала около дверей лицом вниз, обмякшая как тряпочка и без сознания. Потом выносила близняшек – им что-то около 5-ти лет. Одна из девочек больна ДЦП. Так первая, здоровенькая, сидела под окном, а за ее сестренкой я вообще ползком лезла и щупала пол. Пока ее нашла, полкомнаты прошла и, честно говоря, думала, что она уже неживая…

Никаких мер для собственной безопасности пенсионерка принять не успела, но зато крикнула еще одной соседке, чтобы та вызвала "скорую" и пожарных. Благодаря этому огонь не успел перекинуться на другие квартиры.

-Вовремя приехали пожарные. Я только вытянула детей – и тут как раз они. Пока ждала "скорую", малышкам забитые сажей носы почистила и ротики, да они и сами все были черные – страшно смотреть! Если бы пожарные задержались, огонь сначала перекинулся бы на пустующую квартиру, где хозяйку дети к себе забрали, потом на мою квартиру, а затем и на другие.

Интересуюсь, кем раньше работала женщина, так решительно бросившаяся в огонь.

-Всякая у меня работа была, — усмехается Людмила Викторовна. – Но последнее время я работала на печи, даже на двух, тоже с огнем – обжигальщиком на Новоодесском заводе по производству кирпича.

-Может, уже приходилось в жизни кого-нибудь спасать?

- Только из воды! Девочку однажды спасла – она тонула в ставке. Сейчас моему сыну 31 года, а тогда ему было лет 13-14. В этот водоем все дети ходили купаться, а я переживала за него, маленьким никогда не бросала одного так, как соседи своих. Даже на работу иногда с собой брала. Ну а на ставок пошла посмотреть за детьми: все бегают, играют, а в это время одна девочка тонет, в таком платьичке тоненьком, в цветочек, — вспоминает собеседница.

Людмила Симаненко рассказывает, что детки еще находятся в больнице.

- Вчера вечером только последнюю, самую слабенькую, из реанимации перевели в палату. Сосед мне показывал их фотографии и видео на мобильном телефоне, они даже ручкой мне помахали. Такие чистенькие, замечательные – я их такими первый раз видела, потому что дома они вечно замурзанные, грязные… Самая младшая под капельницей находилась, а малышка с инвалидностью у них не ходит, и там в больнице их всех обследовали.

В день Государственного флага Украины, накануне Дня Независимости, Людмила Симаненко уже получила первую свою награду: в зале Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии, во время торжеств, председатель областного совета Анна Замазеева вручила ей награду Николаевского областного совета "Крест Святого Николая".

Людмила Викторовна признается, что хотя и волнительно было, но не прослезилась. "А вот когда девчушек спасла и ждала медиков, смотрела на них и плакала. Сильно или нет — даже не помню, но потеки на лице были видны".

После пожара в квартире погорельцев все в копоти и в воде

Что же теперь с погорельцами, куда возвращаться малышкам из больницы? Оказывается, соцслужбами принято решение, что детей в семью не вернут, пока взрослые не приведут в порядок жилище — отмоют, отчистят, что удалось спасти от огня. А вот гарью воняет до сих пор так, что героическая соседка даже не открывает свое окно, чтобы не дышать ей и не всплывали в очередной раз стрессовые воспоминания.