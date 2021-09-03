Итоги дня 3 сентября: убийство украинца в Польше, конец шоу Мендель и бои за Панджшер в Афганистане

Вечерний дайджест главных событий 3 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

За предыдущие сутки в Украине зафиксировали 2693 новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. В их число входит 171 ребенок и 40 медицинских работников.

При этом, в двух областях динамика уровня госпитализаций выросла за рамки 50% "зеленой зоны". Первого сентября в Луганской области показатель составил 75,8%, в Одесской — 70,2%.

В Панджшерской долине Афганистана идут ожесточенные бои

Ахмад Масуд

После ожесточенных боевых столкновений между талибами и бойцами сопротивления в Панджшере обе стороны понесли потери, но ни одна из них не готова уступить.

Канал Ахметова закрыл программу о борьбе с олигархами

Большая деолигархизация

Программа "Большая деолигархизация" прекращает существование. Причиной тому стало признание омбудсменом Людмилой Денисовой неконституционным законопроекта 5599, более известного, как "закон об олигархах".

В числе ведущих телепрограммы засветилась и бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Смерть украинца в Польше

Дмитрий Никифоренко

В Польше трагически погиб 25-летний украинец, по отношению к которому копы применили пытки как к "буйному". Но появилось видео, которое свидетельствует об обратном.

О том, что произошло с парнем на самом деле в тот роковой день, и почему он не мог спровоцировать польских полицейских на столь жесткие действия "Телеграфу" рассказала невеста погибшего Сузанна Водоливова.

Украинец умер в полицейском вытрезвителе еще 30 июля, однако первая информация об этом случае в СМИ попала только 18 августа.

Украинцы в десятый день Паралимпиады взяли еще четыре "золота"

Паралимпиада

Украинские спортсмены продолжают демонстрировать высокие результаты на Паралимпиаде в Токио. За 10-й день состязания они принесли в копилку нашей сборной еще десять медалей. Из них четыре золотых, пять серебряных и одна бронзовая.

Мегапопулярный украинский певец станет ведущим "Танцев со звездами"

Макс Барских

Украинский певец Макс Барских станет ведущим звездного балкона в первом эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами".

"Крымнашист" Баста снова собрался в Киев с концертом

Баста

После того как для российского рэпера Басты истек срок запрета на въезд в Украину, певец зачастил в нашу страну с концертами. Очередное выступление Василия Вакуленко в Киеве запланировано на 19 декабря.