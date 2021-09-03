Итоги дня 3 сентября: убийство украинца в Польше, конец шоу Мендель и бои за Панджшер в Афганистане
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Вечерний дайджест главных событий 3 сентября.
Коронавирус в Украине
За предыдущие сутки в Украине зафиксировали 2693 новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. В их число входит 171 ребенок и 40 медицинских работников.
При этом, в двух областях динамика уровня госпитализаций выросла за рамки 50% "зеленой зоны". Первого сентября в Луганской области показатель составил 75,8%, в Одесской — 70,2%.
В Панджшерской долине Афганистана идут ожесточенные бои
После ожесточенных боевых столкновений между талибами и бойцами сопротивления в Панджшере обе стороны понесли потери, но ни одна из них не готова уступить.
Канал Ахметова закрыл программу о борьбе с олигархами
Программа "Большая деолигархизация" прекращает существование. Причиной тому стало признание омбудсменом Людмилой Денисовой неконституционным законопроекта 5599, более известного, как "закон об олигархах".
В числе ведущих телепрограммы засветилась и бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
Смерть украинца в Польше
В Польше трагически погиб 25-летний украинец, по отношению к которому копы применили пытки как к "буйному". Но появилось видео, которое свидетельствует об обратном.
О том, что произошло с парнем на самом деле в тот роковой день, и почему он не мог спровоцировать польских полицейских на столь жесткие действия "Телеграфу" рассказала невеста погибшего Сузанна Водоливова.
Украинец умер в полицейском вытрезвителе еще 30 июля, однако первая информация об этом случае в СМИ попала только 18 августа.
Украинцы в десятый день Паралимпиады взяли еще четыре "золота"
Украинские спортсмены продолжают демонстрировать высокие результаты на Паралимпиаде в Токио. За 10-й день состязания они принесли в копилку нашей сборной еще десять медалей. Из них четыре золотых, пять серебряных и одна бронзовая.
Мегапопулярный украинский певец станет ведущим "Танцев со звездами"
Украинский певец Макс Барских станет ведущим звездного балкона в первом эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами".
"Крымнашист" Баста снова собрался в Киев с концертом
После того как для российского рэпера Басты истек срок запрета на въезд в Украину, певец зачастил в нашу страну с концертами. Очередное выступление Василия Вакуленко в Киеве запланировано на 19 декабря.
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