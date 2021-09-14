В Украине обещают провести инновационную перепись населения: что это значит

Для этого используют передовые цифровые технологии

В Украине уже началась масштабная подготовка к проведению всеукраинской переписи населения, в частности, в бюджете на 2022 на это были заложены средства. Кабмин обещает, что перепись населения будет инновационной и даже изменит нашу страну.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник, 14 сентября.

По его словам, новую перепись населения проведут с помощью сверхсовременных цифровых технологий, о чем договаривался в США министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Шмыгаль отметил, что перепись населения проведут в 2023 году, но подготовка к ней продлится весь 2022 год. Именно поэтому средства на подготовку заложили в бюджет уже сейчас.

"Она (перепись населения — ред.) на самом деле привнесет нам очень много инноваций и, без преувеличения говорю, изменит нашу страну. В хорошем смысле этого слова", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, как сообщал "Телеграф", только на подготовку к масштабной переписи населения бюджетный комитет Верховной Рады Украины выделил 80 миллионов гривен. Однако сама перепись может обойтись государству в 7 миллиардов гривен, считает генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.