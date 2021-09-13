Цена и методы: о переписи населения Украины

Провести перепись населения в заявленные сроки и за заявленные деньги вполне реально

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины одобрил выделение более 80 млн гривен на подготовку к проведению переписи населения.

По предварительным данным, на проведение полномасштабной переписи, которая запланирована на 2023 год, потребуется более 7 млрд гривен. Эти суммы и возможные методы проведения переписи прокомментировал "Телеграфу" генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС), профессор кафедры социологии Университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Паниотто.

"Радует, что о переписи продолжают говорить и выделили деньги на ее подготовку.

Что касается суммы в 7 млрд грн, то мне трудно сказать, достаточно ли этого. КМИС опрашивает 20 тысяч человек по 40-минутной анкете, включая ввод информации и подготовку отчета примерно за 6 млн грн. Если напрямую экстраполировать (в общем смысле экстраполяция – перенос выводов, сделанных относительно какой-либо части объектов или явлений, на всю совокупность данных объектов или явлений, а также на их другую какую-либо часть – прим. ред.), считая, что у нас около 37 млн человек (по данным так называемой электронной переписи, инициированной экс-министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом – прим. ред.), то получится около 11 млрд грн. Если анкета будет вдвое короче или будет вообще короткая анкета для всех и длинная анкета для каждого 10-го, то можно уложиться в 7 млрд.

Я не советовался со своими коллегами, но, думаю, КМИС взялся бы провести перепись за 7 млрд. Разумеется, это не предложение, перепись должно проводить государство, а не частные компании.

Что касается новых методов, то перепись будет проходить с использованием планшетов, куда переписчик вносит информацию. Это имеет много преимуществ (не нужна печать анкет, не нужен ввод анкет, часть контроля осуществляется в ходе опроса, используется GPS для контроля за передвижениями переписчика и т.д.). Ведущие социологические компании уже давно проводят свои опросы с помощью планшетов.

Будут ли использоваться другие методы – я не знаю. Но в США, где перепись была проведена в 2020 году в разгар эпидемии COVID-19, использовались также бумажные анкеты, телефонные опросы и Интернет-опросы (анкету можно было заполнить по Интернету).

Думаю, что в эти сроки и за эти деньги провести перепись вполне реалистично. Хочется надеяться, что у нас в 2023 ситуация будет лучше, чем в США в разгар эпидемии".