Ціна і методи: про перепис населення України

Провести перепис населення в заявлені терміни і за заявлені гроші цілком реально

Бюджетний комітет Верховної Ради України схвалив виділення понад 80 млн гривень на підготовку до проведення перепису населення.

За попередніми даними, на проведення повномасштабного перепису, який запланований на 2023 рік, буде потрібно більше 7 млрд гривень. Ці суми і можливі методи проведення перепису прокоментував "Телеграфу" генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), професор кафедри соціології Університету "Києво-Могилянська Академія" Володимир Паніотто.

"Радує, що про перепис продовжують говорити і виділили гроші на його підготовку.

Що стосується суми в 7 млрд грн, то мені важко сказати, чи достатньо цього. КМІС опитує 20 тисяч осіб по 40-хвилинній анкеті, включаючи введення інформації і підготовку звіту приблизно за 6 млн грн. Якщо безпосередньо екстраполювати (в загальному сенсі екстраполяція — перенесення висновків, зроблених щодо будь-якої частини об’єктів або явищ, на всю сукупність даних об’єктів або явищ, а також на їх іншу будь-яку частину — прим. ред.), Вважаючи, що у нас близько 37 млн чоловік (за даними так званої електронного перепису, ініційованого екс-міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом — прим. ред.), то вийде близько 11 млрд грн. Якщо анкета буде вдвічі коротшою або буде взагалі коротка анкета для всіх і довга анкета для кожного 10-го, то можна вкластися в 7 млрд.

Я не радився зі своїми колегами, але, думаю, КМІС взявся б провести перепис за 7 млрд. Зрозуміло, це не пропозиція, перепис має проводити держава, а не приватні компанії.

Що стосується нових методів, то перепис буде проходити з використанням планшетів, куди переписувач вносить інформацію. Це має багато переваг (не потрібен друк анкет, не потрібне введення анкет, частина контролю здійснюється в ході опитування, використовується GPS для контролю за пересуваннями переписувача і т.д.). Провідні соціологічні компанії вже давно проводять свої опитування за допомогою планшетів.

Чи будуть використовуватися інші методи — я не знаю. Але в США, де перепис був проведений в 2020 році в розпал епідемії COVID-19, використовувалися також паперові анкети, телефонні опитування та Інтернет-опитування (анкету можна було заповнити через Інтернет).

Думаю, що в ці терміни і за ці гроші провести перепис цілком реалістично. Хочеться сподіватися, що у нас в 2023 ситуація буде краще, ніж в США в розпал епідемії".