В Україні обіцяють провести інноваційний перепис населення: що це означає

Для цього використають надсучасні цифрові технології

В Україні вже розпочалася масштабна підготовка до проведення всеукраїнського перепису населення, зокрема, у бюджеті на 2022 рік на це були закладені кошти. Кабмін обіцяє, що перепис населення буде інноваційним і навіть змінить нашу країну.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції у вівторок, 14 вересня.

За його словами, новий перепис населення проведуть за допомогою надсучасних цифрових технологій, про що домовлявся у США міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Шмигаль зазначив, що перепис населення проведуть у 2023 році, але підготовка до нього триватиме увесь 2022 рік. Саме тому кошти на підготовку заклали у бюджет вже зараз.

"Він (перепис населення — ред.) насправді привнесе нам дуже багато інновацій і, без перебільшення кажу, змінить нашу країну. В доброму сенсі цього слова", — наголосив премʼєр-міністр.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", лише на підготовку до масштабного перепису населення бюджетний комітет Верховної Ради України виділив 80 мільйонів гривень. Однак сам перепис може обійтися державі у 7 мільярдів гривень, вважає генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.