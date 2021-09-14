В Україні обіцяють провести інноваційний перепис населення: що це означає
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Для цього використають надсучасні цифрові технології
В Україні вже розпочалася масштабна підготовка до проведення всеукраїнського перепису населення, зокрема, у бюджеті на 2022 рік на це були закладені кошти. Кабмін обіцяє, що перепис населення буде інноваційним і навіть змінить нашу країну.
Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції у вівторок, 14 вересня.
За його словами, новий перепис населення проведуть за допомогою надсучасних цифрових технологій, про що домовлявся у США міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Шмигаль зазначив, що перепис населення проведуть у 2023 році, але підготовка до нього триватиме увесь 2022 рік. Саме тому кошти на підготовку заклали у бюджет вже зараз.
"Він (перепис населення — ред.) насправді привнесе нам дуже багато інновацій і, без перебільшення кажу, змінить нашу країну. В доброму сенсі цього слова", — наголосив премʼєр-міністр.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", лише на підготовку до масштабного перепису населення бюджетний комітет Верховної Ради України виділив 80 мільйонів гривень. Однак сам перепис може обійтися державі у 7 мільярдів гривень, вважає генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.
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