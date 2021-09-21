У Зеленского рассказали о его планах во время посещения Генассамблеи ООН

У Зеленского запланирован ряд встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить с генсеком ООН Антониу Гутерришем об участии организации в работе Крымской платформы и об увеличении ее поддержки в вопросе освобождения оккупированных украинских территорий.

Об этом рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Он напомнил, что на открытии Крымской платформы присутствовали представители Европейского союза и НАТО, но не ООН.

Помимо увеличения роли ООН в вопросе деоккупации, Зеленский намерен поднять вопрос усиления экономического сотрудничества.

Кроме Гутерриша у Зеленского также намечена встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсуждение с ней вопросов энергетики. В частности речь пойдет о "Северном потоке 2".

Украинский президент проведет встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой будут затронуты темы зоны свободной торговли, военного сотрудничества и возможных поставок через Украину газа с Ближнего Востока.

Как сообщалось ранее, Зеленский находится в США, где намерен принять в заседании Генеральной ассамблеи ООН.