Укр

Лещенко уволили из "Укрзализныци", где ему платили 332 тысячи в месяц

Автор
Геннадий Лубенец
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Сергей Лещенко Новость обновлена 22 сентября 2021, 18:09
Сергей Лещенко

В набсовете "УЗ" остался лишь один человек.

В составе наблюдательного совета "Укрзализныци" произошли изменения. В частности должность потерял журналист Сергей Лещенко.

Это следует из информации, обнародованной в соответствующем документе на сайте "УЗ".

Кроме Лещенко компанию покинули члены набсовета Андреас Матье и Олег Журавлев, а также его глава Шевка Аджунер.

В документе указано, что "УЗ" не получала от Кабмина сообщений о продлении контракта с ними, а это может свидетельствовать лишь о том, что их полномочия прекращены.

Таким образом в набсовете компании остается лишь Адомас Азуолас Аудицкас, контракт с которым заключен до июня 2022 года.

Стоит заметить, что согласно с декларацией Лещенко, в июле 2021 года он получил 332 тысячи 63 гривны заработной платы от "Укрзализныци".

Как известно, в январе парламент Украины создал временную следовательскую комиссию по расследованию деятельности "УЗ" в 2017-2020 годах, после чего деятельность набсовета было признано неудовлетворительным.

ВСК посоветовала Кабмину сменить его состав после истечения контракта 19 июня. Впрочем, позже было принято решение продлить с ними договора еще на три месяца.

Как сообщалось ранее, оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn может получить частичный контроль над "УЗ" уже в 2022 году.

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#Укрзализныця #Сергей Лещенко
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