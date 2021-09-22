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Лещенка звільнили з "Укрзалізниці", де йому платили 332 тисячі в місяць

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Сергій Лещенко Новина оновлена 22 вересня 2021, 18:09
Сергій Лещенко

У наглядовій раді "УЗ" залишився лише один чоловік.

У складі наглядової ради "Укрзалізниці" відбулися зміни. Зокрема посаду втратив журналіст Сергій Лещенко.

Це випливає з інформації, оприлюдненої у відповідному документі на сайті "УЗ".

Крім Лещенко компанію покинули члени наглядової ради Андреас Матьє та Олег Журавльов, а також його глава Шевка Аджунер.

У документі зазначено, що "УЗ" не отримувала від Кабміну повідомлень про продовження контракту з ними, а це може свідчити лише про те, що їх повноваження припинені.

Таким чином в наглядовій раді компанії залишається лише Адомас Азуолас Аудіцкас, контракт з яким укладено до червня 2022 року.

Варто зауважити, що згідно з декларацією Лещенка, в липні 2021 року його отримав 332 тисячі 63 гривні заробітної плати від "Укрзалізниці".

Як відомо, в січні парламент України створив тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності "УЗ" у 2017-2020 роках, після чого діяльність наглядової ради було визнано незадовільною.

ТСК порадила Кабміну змінити його склад після закінчення контракту 19 червня. Втім, пізніше було прийнято рішення продовжити з ними договору ще на три місяці.

Як повідомлялося раніше, оператор залізниць Німеччини Deutsche Bahn може отримати частковий контроль над "УЗ" вже у 2022 році.

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#Укрзалізниця #Сергій Лещенко
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