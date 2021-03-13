Зарплати членів Наглядової ради "Укрзалізниці" завищили в десятки разів: як так вийшло і хто винен

В мережі з’явилася інформація про те, що члени Наглядової ради АТ “Укрзалізниця” збільшили свої зарплатні в середньому у 30 разів. В один день з цією публікацією у відставку подав директор з комерційної роботи та логістики "УЗ" Іраклі Езугбая. Перед звільненням він сказав, що за невеликий час правління чинного керівництва держпідприємства не було жодного корупційного скандалу, але "є сили, які не дуже зацікавлені в національному вантажному перевізнику".

"Те, що недоотримує "Укрзалізниця", отримує хтось інший. На жаль, почалося цькування, яке вийшло за розумні межі. Разом з цим, повільно йде реформа. Моя особиста думка, що компанія потребує цю реформу невідкладно, вона повинна була бути проведена ще 10 років тому", - заявив директор з комерційної роботи та логістики.

"Телеграф" розібрався з тим, що зараз відбувається на підприємстві та навколо нього.

Що коїться?

Між керівництвом "Укрзалізниці" та її Наглядовою радою почалася справжня війна. Нового керівника "УЗ" Володимира Жмака призначили тільки півроку тому й він одразу взявся реформувати підприємство на пару зі своїм заступником Іраклі Езугбая.

Події почали розвиватися стрімко з моменту, коли Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію, яка має розслідувати діяльність "УЗ". Головою ТСК стала народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина. До складу ТСК входять зараз 13 нардепів. Комісія має працювати один рік з дня утворення.

За думкою члена комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтина Бондарєва, якого теж включили в комісію і який є головою Київського осередку ВО "Батьківщина", підприємство загрузло в корупції.

"Щороку державний концерн генерує шалені збитки в тому числі та через непрофесійний менеджмент. В наслідок неефективного управління і грабунку державного підприємства, який тривав роками, замість успішного підприємства залишилися руїни: 95% колій вже зношено повністю, а 90% рухомого складу перетворилося на мотлох", - писав він у себе в Facebook.

У той же самий час нове керівництво "Укрзалізниці" почало вводити реновації до підприємства. Була мета розділити акціонерне товариство на чотири різних підприємства за їх функціями: пасажирські перевезення, вантажоперевезення, інфраструктура та виробництво. У той самий час в "УЗ" встигли створити два підприємства: "УЗ Інфра" - інфраструктура та "УЗ Карго" - вантажні перевезення. Про це писав на своїй сторінці в Facebook економіст Борис Кушнирук.

"Після приходу на посаду голови правління "УЗ" Володимира Жмака комерційний напрямок очолив профільний директор Іраклі Езугбая, який і відповідає за діяльність "УЗ Карго". У 2000-х він був керівником грузинської залізниці, згодом працював консультантом у сфері приватних перевезень", - зазначив Кушнирук.

До чого тут Наглядова рада?

Але! Наглядова рада заблокувала розділення "УЗ" на чотири філіали та нічим не пояснила своє рішення. Крім того, на засіданні ТСК були тільки члени НР, а керівництво "Укрзалізниці" ніхто не запрошував.

Це засідання прокоментував Костянтин Бондарєв. Він розповів, що голови наглядової ради на засіданні не було й що він "спілкувався з нами через скайп-зв’язок та через перекладача, тому що він українською не володіє".

Нардеп додав, що під час засідання ТСК НР не надала жодної інформації про будь-які реформи в АТ "Укрзалізниця". Крім того, Бондарєв виразив свої сумніви щодо компетентності спеціалістів:

"Ми чітко побачили, що немає фахового рівня, досвіду, а також ідей. Ці люди – заробітчани, вони прийшли туди, щоб кришувати саме корупційні речі".

На ще одній деталі стосовно Наглядової ради "Укрзалізниці" зосередив свою увагу економіст Борис Кушнирук. Він виявив, що члени НР завищували свої зарплатні більше, ніж в 30 разів.

"Згідно з даними Держаудитслужби у 2019 році середньомісячні витрати на оплату праці працівника "Укрзалізниці" становили 11,8 тис. грн., а максимальна місячна оплата винагороди члена наглядової ради складала 491,6 тис. грн. Тобто, була у 41,7 раз більшою", - писав експерт-аналітик у своєму Facebook та додав дані по середні зарплати в "УЗ".

Кушнирук додає, що є Постанова кабінету Міністрів України №668 від 4 липня 2017 року, в якій сказано, що розмір заробітку членів наглядових рад рахується згідно з показниками діяльності держпідприємств. Це означає, що чим більше підприємство і чим більший у нього дохід, тим вищі зарплати будуть у членів Наглядової ради.

Отже, згідно з тою самою постановою, якщо дохід держпідприємства вищий за 20 млрд грн, то максимально допустима місячна винагороди члена наглядової ради не може бути вищою ніж у 22 рази середньомісячної зарплати в галузі. Річний дохід "Укрзалізниці" у 2019 та 2020 роках перевищив 70 млрд грн. Але в ситуації з Наглядовою радою "Укрзалізниці" ситуація з винагородами виглядає дещо інакше.

"Зокрема, член наглядової ради Адомас Аудіцкас задекларував місячній дохід за лютий 2020 року у сумі 412,5 тис. грн. Після цього взагалі НЕ декларував, що навряд чи законно. Члени наглядової ради Сергій Лещенко та Олег Журавльов задекларували по 332 тис. грн. (за лютий 2021 року). При цьому, середньомісячна зарплата працівника «Укрзалізниці» становила 12,5 тис. грн. у січні 2020 року і 11,3 тис. грн. у січні 2021 року (наведені місяці, що передують тим, в яких були відповідні доходи членів наглядової ради). Таким чином, у випадку з Аудіцкасом перевищення становить 33 рази, у випадку з Лещенко і Журавльовим - 29,4 рази", - пише у своєму Facebook Кушнирук та цікавиться, чи збираються члени НР повертати незаконно отримані суми компенсації їх послуг за 2019-2021 роки.

Крім того, економіст вважає, що саме через цю причину члени Наглядової ради почали конфлікт з керівництвом "УЗ", щоб приховати такий свій дохід.

"За таких обставин, причиною тиску наглядової ради на правління "Укрзалізниці" (за допомогою Тимчасової слідчої комісії ВРУ) може бути, в тому числі, і бажання приховати неправомірно отриману особисту матеріальну вигоду, домогтися, щоби правління "Укрзалізниці" не піднімало це питання і не відновлювало соціальну справедливість", - резюмує Кушнирук.

Що відбувається зараз?

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) вже закликала ТСК ВР зробити детальну перевірку та оцінити діяльність всього правління та всієї Наглядової ради "Укрзалізниці". У ФРТУ звертаються з проханням до Тимчасової слідчої комісії Верховної ради розглянути окремо кожного з членів НР за весь період з 2017 по 2020 рік.

Учасники організації впевнені, що по факту на чолі "УЗ" зараз стоять правління та Наглядова рада, яка разом зі своїм головою займає власні посади три роки.

"Водночас, нинішній голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак працює в компанії трохи більше півроку, з 26 серпня 2020 року. І саме в останні кілька місяців у роботі УЗ спостерігаються певні зміни на краще. Середній обіг вантажного напіввагону зменшився з 9,91 діб у грудні 2019 до 6,7 діб у грудні 2020 - це покращення на понад 33%", - пишуть у ФРТУ.