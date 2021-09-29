Вас донимает пьяный сосед по купе? У пассажиров "Укрзализныци" есть права и ими надо пользоваться

Когда-то в Украине появятся и "гендерные" купе, а пока, даже покупая билет в СВ, представительницы прекрасного пола не защищены от сексуальных посягательств неадекватов

Утренний пост на Facebook-страничке дизайнера, автора интернет-комикса "Гусь" и иллюстратора детских книг из Львова Надежды Кушнир о том, что ночью 28 сентября в спальном вагоне поезда из Львова в Киев ее чуть не изнасиловал сосед по купе, вызвал в соцсети массу откликов. Потрясенная пережитым молодая женщина решилась поведать об этом публично, дабы предостеречь других. Но очень скоро об этом пожалела и вынуждена была удалить сообщение, так как, кроме слов поддержки, получила и обвинения в провокативном поведении, и в желании "попиариться" на неприятной истории.

Встречались и такие комментарии

И все же, подавляющая часть комментаторов благодарила Надежду за откровенность и смелость, подчеркивая, что только таким способом можно ускорить позитивные изменения для пассажиров со стороны руководства железных дорог. О том, что подобные случаи нередки, писали многие пользователи.

"Имела такой опыт в купе из Киева во Львов. Трое мужчин. Один приставал, двое других наблюдали и молчали. Просьбы о помощи услышаны не были. Глаза не сомкнула до утра" – пишет Ольга.

Ей вторит Алёна: "Меня и саму когда-то добивался пьяный чувак в поезде, но благодаря пьяным грузинам все обошлось. И опять же, как проводники пускают пьяных и позволяют бухать в поезде?!".

"Со мной тоже был случай в поезде в купе… Я ездила дочь забирать из санатория из Одессы. Так ночью проснулась от того, что у меня в ногах сидел какой то х… бородатый в белой длинной рубашке (я еще подумала что какой-то батюшка) и гладил меня по ногам. Я не знаю, как я так резко пришла в себя спросонья и спружинила, поджала ноги и ухнула его ими со всей дури. Он вылетел со старта и больше не появлялся. Кричать я не хотела чтобы не разбудить ребенка, потому что она могла испугаться" – вспоминает Ксения.

"Ненавижу поезда из-за такой дичи. Обычно купе и верхнюю полку беру, чтобы труднее добраться, — делится своим опытом Людмила. — Но однажды была нижняя, 3 пьяных мужика и дорога в Харьков. Просто немного напугали и дальше споров о языке и упрека в национализме не дошло. Но думала, что и по морде могла бы отгрести".

Надежде выражали слова поддержки Надежде выражали слова поддержки

Случались в поезде неприятные моменты у Дарьи и Божены: "Со мной тоже три года назад произошла подобная ситуация. Сначала проводник посмеялся над моей реакцией, а потом все-таки переместил меня в соседний вагон", "Вспомнилось, как когда-то в пустом вагоне цеплялся в ноль пьяный проводник. Гадость. Ну, а "давайте выпьем за знакомство", "у меня очень хороший домашний самогон", "вам надо согреться" — было как здрасьте. Брррр".

Две Ирины благодарят Надежду: "Спасибо, что написали. Потому что с таким сталкивается много, но пишут единицы", "Страшно представить, сколько женщин об этом не написали… проблема есть, и вы правильно сделали, что описали свою историю".

И, конечно же, все интересуются – как поступать в том случае, если попутчик начинает вести себя неадекватно, распускать руки, совершать недопустимые действия, можно ли по железнодорожному билету вычислить и наказать обидчика Надежды Кушнир, а еще — грядут ли перемены в "Укрзализныце"?

На эти вопросы "Телеграфу" ответил начальник отдела коммуникаций, маркетинга и обслуживания пассажиров "Укрзализныци" Александр Шевченко.

--- Мы пообщались с Надеждой Кушнир и с поездной бригадой, оперативно разобрали этот инцидент: проводник абсолютно правильно рассадил стороны конфликта, — объясняет Александр Шевченко. — Начальник поезда может в таких ситуациях вызывать полицию, но такого требования не было, по прибытии поезда все спокойно разошлись.

Со своей стороны, мы сейчас лишний раз актуализируем алгоритм действий пассажира и нашей бригады. Проводник все сделала верно. Просто пассажир должен знать свои права и порядок действий — точно не надо молчать и терпеть приставания и притеснения, оскорбления со стороны другого пассажира, наши бригады четко знают, как решать такие ситуации. Потому напоминаем об алгоритме действий "проводник-полиция":

"Укрзализныця" советует действовать так

Представитель Украинской железной дороги подчеркивает, что "военизированную охрану в каждый вагон не посадишь, это не решение проблемы, ее решение исключительно в плоскости слаженной реакции полицейских".

По словам Шевченко, железнодорожники вместе с полицией ежемесячно высаживают из всех типов поездов, включая Интерсити, по 50-60 нарушителей. Преимущественно, по результатам жалоб пассажиров, остальных — еще на входе в вагон, если пассажир явно навеселе. Правда, последних случаев значительно меньше. (Может, алкоголь им бьет в голову уже когда они находятся в пути в расслабленном состоянии?). "На 30 млн пассажиров 600 нарушителей — это меньше, чем на любом рынке" – констатирует собеседник.

- В любом случае, мы только усиливаем реагирование, сейчас устанавливается больше камер видеонаблюдения, новые вагоны будут оборудованы еще и сейфами, кнопкой вызова проводника, сигнализацией на открытие дверей купе, — сообщает о перспективах Александр Шевченко.

Что же касается нахала, оскорблявшего Надежду и распускавшего руки, то вычислить его не получится. Билет мужчина покупал в железнодорожной кассе, а потому, хоть он и был с указанием фамилии и имени, то отыскать человека по нему невозможно. Пассажир с билетом покинул вагон, а в базе железнодорожных касс такие данные не сохраняются.

- Другое дело – билеты, приобретенные через чат-бот или сайт booking.uz.gov.ua, – подсказывает Шевченко. — Ну и при необходимости, надо вызывать полицию через начальника поезда прямо на следующую остановку. Постфактум это уже малопродуктивно.

А пока все замечательные нововведения на отечественной "железке" будут внедрены в жизнь, женщинам любого возраста придется действовать по принципу "спасай себя сам": забираться на вторые полки, кутаться в "фуфайки", чтобы не "соблазнять" нетрезвых попутчиков, держать наготове мобильные телефоны и вооружаться – по совету опытных путешественников – электрошокерами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как пьяный пассажир приставал в купе к девушкам-попутчицам.