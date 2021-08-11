"Девочки, а вы голенькие спите или переодеваетесь?", – в Украине – новый скандал с приставанием пьяного пассажира к попутчицам

Пожалуй, есть резон в негласных законах многих восточных стран, где молодым женщинам нельзя ходить по городу или путешествовать в одиночку – только в сопровождении родственников-мужчин или старших женщин. Объясняется это тем, что в таком случае ее никто не обидит, не покусится на насилие. На такие мысли навевают ситуации, когда наши молодые соотечественницы оказываются в опасности перед нетрезвыми и хамовитыми представителями мужского пола. И происходит это не где-нибудь "на краю цивилизации", а в публичном месте, где люди, по умолчанию, должны быть в безопасности, или, как минимум, при малейшей опасности к ним должны прийти на помощь. Речь – о вагоне поезда.

Историю про наглые приставания нетрезвого мужчины в купе поезда Львов-Мариуполь к ней и ее попутчице, а также про абсолютную беспомощность в такой ситуации сотрудников Укрзализницы и бездействие полиции опубликовала на днях Екатерина Стельмащук. А так как поезда во всех направлениях ходят ежедневно и, как минимум, половина пассажиров – женщины, в том числе, без спутников, но с детьми, эта история требует огласки. И, разумеется, действенных мер.

Непристойности – как заигрывание?

"Девушки, как часто, путешествуя железной дорогой, вы были жертвой или становились свидетелем приставаний каких-нибудь типов навеселе или просто? Вспомните, а пока отвечу я, – обращается к общественности Екатерина. – Очень часто. А сколько раз вы обращались с просьбой выселить этого неугомонного и какие были результаты? А так, чтоб полиция пришла? Сегодня у нас с Юлей было именно так, и закончилось оно не выселением пьяного типа, а переселением нас в другое купе. С криком, матами, полицией и дрожащими руками. Так вот, история... Львов, 1:12 ночи, посадка на поезд Львов-Мариуполь, 2-й вагон, купе с местами 9 и 11. Захожу в купе, сидит девушка, мы с ней поздоровались и начали готовить постель ко сну. Здесь в вагон заходит компаха, которую слышно было еще с улицы, и мы понимаем, что один пассажир из нее – это наш сосед. – О, еще и купе с девочками, ну везет же! – говорит этот пассажир, затаскивая громадный чемодан в купе...".

Мужчина начал общение со случайными попутчицами с, казалось бы, невинных вопросов как их зовут и куда они едут. Согласитесь, многие так делают и в этом ничего криминального нет. Но когда Екатерина дала понять пассажиру, что она не расположена общаться, а время позднее и она намерена спать, то гражданин ошарашил их развязной фразой: "Девочки, а вы голенькие спите или переодеваетесь?". На искреннее возмущение – деланно удивился: "Ну я так просто спросил, что здесь такого?". После чего начал приставать ко второй девушке, Юлии, и протягивать руки к ее телефону. Екатерина предполагает, что попутчик, видимо, думал, что флиртует с девчатами, но не понимал, что зашел в этом за границы дозволенного.

Затем к нему присоединился приятель из другого вагона, и они вслух рассуждали, кто из двух девушек красивей, кто из них покладистей(!), а кто "просто прикидывается уставший и не идет на контакт". На просьбу разговаривать тихо и не мешать отдыху, парни отреагировали всего на пару минут, а затем еще и включили русский шансон. Дальнейшие замечания игнорировали хамски: "Ну так идите в люкс и там спите. Что, я под вашу дудку плясать буду? Хотите отдельный номер – вызывайте такси".

Как должен поступить в таком случае пассажир, право которого на отдых грубо нарушается? Правильно, обратиться главному человеку в вагоне – проводнику. Что Катя и сделала, потребовав выселить неугомонных мужчин или переселить их со спутницей.

"Ну а что я им сделаю, ну, сейчас я пойду успокою", - пообещала проводница.

Пока она вежливо успокаивала неадекватов, Екатерина отправилась к начальнику поезда. Напомним: за окном глубокая ночь. По словам девушки, "с очень недовольным лицом, он со мной переходит из своего тепленького тихого купе в наш ад и тоже пытается запугать высадкой то "бревно" на ближайшей станции".

Двум работникам железной дороги удалось лишь выпроводить приятеля неспокойного пассажира, который на прощание адресовал девушке фразу "Ну ты и сучка". Сам же наглец "принципиально" не захотел идти в иное купе, куда его просили переселиться проводница и начальник поезда. Уверял: "Я ничего не сделал". Решив, что свою задачу выполнили, железнодорожники посоветовали девчатам "успокоиться и спать", потому что мужик переходить не хочет, а вот их перевести некуда. Объяснения, что оставаться в этом купе попросту опасно, проводницу не убедили.

"Ничего те полицейские не сделают"

Нахал вернулся, довольный своей безнаказанностью: "Ну что, принцесска, довольна? Что не спишь? Чем раньше уснешь, тем быстрее выспишься. Че, нервишки пошаливают? Так ты успокоительное пей. Хочешь дам тебе таблетки? Уснешь на раз-два".

Стоит уточнить, что, будучи изначально нетрезвым, пассажир еще "догонялся" пивом в вагоне.

История с визитом к проводнице повторяется, Катю поддерживает попутчица: "Мне реально впервые страшно выйти в туалет. Мужик– явный неадекват и я не хочу с ним ехать". Однако проводница уверяет, что у нее нет оснований угомонить распоясавшегося пассажира "так как он с билетом", несмотря на то, что он распивает спиртные напитки и мешает другим пассажирам.

На некоторое время в вагоне наступила тишина. Екатерина объясняет, что даже успела на несколько минут заснуть. Проснулась от того, что вернувшийся попутчик схватил ее за руку со словами: "Ну что, принцесска, спишь или не спишь?". От неожиданности и испуга девушка закричала и, не слушая пьяных объяснений, была вновь вынуждена бежать к проводницам и начальнику поезда. Юля пошла другим путем и написала сообщение своему парню, чтобы он вызвал в вагон полицию на ближайшей станции, в Тернополе. Самостоятельно вызвать полицию оказалось невозможно, потому что на данном участке не было мобильной связи. Кстати, сколько таких "глухих" участков на отечественных железных дорогах?

Все 15 минут, остававшихся до Тернополя, проводницы убеждали девчат в том, что "ничего те полицейские не сделают и что буквально пару дней назад(!) у них такая же ситуация была". При этом сегодняшний пассажир выглядит гораздо лучше, потому что предыдущий был пьяным "в хлам".

Полицейские пришли – и своим визитом лишний раз подтвердили злую шутку: "Полиция следит за порядком, беспорядки ее не интересуют".

"Пришли полицейские и я не увидела ничего, что должно было быть в данной ситуации. Ни разговора с нами о том, что произошло, ни нормального представления, кто они, ничего протокольного. Они, – внимание! – спросили о том, что происходит, того типа, который только и делал, что обзывал меня "малолетней истеричкой", "борзой девкой", "психичкой", и "неуравновешенной козой" и т.д., и что это я "провоцирую всю эту ситуацию своими малолетними амбициями", и что он меня "и пальцем не коснулся".

Возражения девушек правоохранители пропустили мимо ушей, тем более, что их забивали громкие объяснения практически "невинного" хама. Показателен диалог между Екатериной и полицейскими:

– Вы видите ситуацию, вы видите в каком состоянии этот пассажир. У вас есть все основания снять его с поезда. Почему вы это не делаете? Почему вы не фиксируете обращение?

– Ну какое основания? У него билет и он такой же пассажир, как и вы, – говорит один из полицейских, направляясь к выходу. Другой так и остался у купе.

– Ну он же вас не посылал на... условно 3 буквы, – подытожил конфликт один из патрульных.

– А унижение чести и достоинства человека – это только посылание на *уй? Где эта тонкая грань, которая определяет основания в данной ситуации? Что такого должно произойти, чтоб вы "имели право" вывести этого человека из вагона? Мне надо было молчать, пока он меня не стал бить или насиловать?

Сотни комментариев – о пьяных и наглых попутчиках

Здесь стоит напомнить чудовищную историю, произошедшую прошлым летом – 31 июля 2020 года, когда в 3 часа ночи пьяная сволочь в купе поезда "Мариуполь-Киев" напала на журналистку Анастасию Луговую, ехавшую с маленьким сынишкой. Мужчина смог открыть запертое изнутри(!) купе, заблокировать дверь, избить женщину, а также пытался ее изнасиловать. Создаваемый при этом шум не привлек ничьего внимания, и даже когда избитая женщина пыталась найти защиту у проводников и начальника поезда, никто не спешил скрутить мерзавца и вызвать полицию. Этот инцидент получил широкую известность, "Укрзализныця" якобы проводила расследование, уволила целую группу своих сотрудников (хотя, по информации "Телеграфа", на самом деле никаких увольнений не было, - Ред.), поднимался вопрос о возобновлении нарядов полиции в поездах... И, вроде бы, на каких-то маршрутах их внедрили. Но почему для нормального реагирования на проблему в нашей стране обязательно должна случиться очередная "Врадиевка"?

Сколько Екатерина Стельмащук ни взывала к совести и функциональным обязанностям правоохранителей, положение это не изменило.

"Я смотрю на этого полицейского и понимаю, что это последняя инстанция, к которой в этой ситуации можно было обратиться, и что я проиграла. Все девушки, которые когда-либо были в таких ситуациях, проиграли. Я могу понять, что чувствуют тысячи женщин, которые приходят с подобными жалобами и получают такой же ответ: а какие основания? А за что? Ну, проспится и все будет норм...".

В итоге, девушкам-таки предоставили другое купе, а пьяный хам остался на месте.

За пару дней пост собрал под тысячу комментариев, что подтверждает: подобный случай отнюдь не исключение, а закономерность. Женщины вспоминали и оставшиеся безнаказанными приставания в прошлом, и случившиеся недавно. Катю благодарили за решимость противостоять наглецу и привлечение внимания к небезопасным путешествиям.

"Вы очень смелая! Я вам аплодирую. Мне было 20, и ко мне сексуально домогался мужик, что сел во Львове на поезд №82. Проводница отморозилась, хотя видела, что он ходит в стрингах(!) в купе. По словам проводницы я должна была "на свой страх и риск" сама(!) найти свободную полку, и сама(!) "договориться с пассажирами, которые зайдут в 2 ночи".

Комментаторы приводили свои примеры: "Весь день колотило от прочитанного и вспомнилось много неприятных ситуаций со студенческой жизни, в которых проводники точно так же вели себя, однажды я сама себя переселила в купе проводника, убегая от одного ненормального. А вот если бы ты, когда он тебя будил, скажем так, "случайно зарядила в глаз", это быдло сразу бы вызвало полицию, и они бы всем отделением разбирались в "серьезном" деле, и еще бы Катя была бы виноватой".

"Был схожий движ в поезде Ужгород-Харьков. Только там пьяный черт сначала приставал к бабушке с внуком, а потом, когда его переселили в купе к двум работягам-алкашам (где сначала также ехал я с коллегой), тип едва не подрался с "синяками" и начал кошмарить весь вагон. И так полночи. Проводник же жаловался и разводил руками: "А что я ему сделаю?" Мы предлагали полицию вызвать в Киеве, проводник сказал, что это ничего не даст".

"Однажды ехала из Одессы в Полтаву и на одной из станций ко мне в купе подсели три "светила украинского начального образования", которые ехали на какую-то конференцию или повышение квалификации. На троих они выжрали четыре бутылки водки и пошли к проводнице ночью, в надежде найти еще чем дозаправиться. Хуже всего то, что когда я пошла к проводнице пожаловаться, что те учителя бухают, как коровы, в купе пахнет, как на спиртзаводе и спать там невозможно, то она мне просто сказала, что "женщины скоро улягутся, мне тебя некуда переселить, иди спать".

А еще пассажиры делились опытом: "Я всегда выкупаю все купе, чтобы ехать спокойно", "Это ужасно! Я вынуждена пренебрегать комфортом моего ребенка и своим именно из-за таких людей. Выбираю только плацкартные вагоны - там больше людей и все открыто".

И советовали: "Необходимо подать официальную жалобу в АО Укрзализныця и Министерство инфраструктуры Украины. Также у каждого начальника поезда есть Книга жалоб и предложений поезда (прошитая и пронумерованная). Затем следует написать жалобу в Нацполицию на бездействие работников, реагировавших на вызов".

Предлагали нововведение и для Укрзализныци: "Неплохо было бы закупить для начальников поездов нагрудные bodycam, как у полицейских, чтобы они могли фиксировать на видео подобные случаи и формировать доказательную базу для снятия пассажира с поезда".

Безусловно, отреагировали на пост Екатерины и в Укрзализныце. Поблагодарили за сигнал и пообещали разобраться детально в действиях поездной бригады.

"Наши сотрудники действительно имеют право – и в описанной ситуации должны – высаживать пассажиров в неадекватном состоянии в случае прямой угрозы безопасности других пассажиров и передавать их в руки полиции, такой алгоритм уже отработан и должен был сработать и сейчас. Искренне извиняемся, что наш проводник и начальник поезда не разобрались в ситуации".

Ну а Катя Стельмащук посоветовала железнодорожному руководству почитать комментарии, чтобы понять, насколько глобальна проблема.