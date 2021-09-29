Вам дошкуляє п’яний сусід по купе? У пасажирів "Укрзалізниці" є права і ними треба користуватися

Колись в Україні з’являться і "гендерні" купе, а поки, навіть купуючи квиток в СВ, представниці прекрасної статі не захищені від сексуальних зазіхань неадекватних

Ранковий пост на Facebook-сторінці дизайнера, автора інтернет-комікса "Гусь" і ілюстратора дитячих книг зі Львова Надії Кушнір про те, що вночі 28 вересня в спальному вагоні поїзда зі Львова до Києва її хотів зґвалтувати сусід по купе, викликав у соцмережі масу відгуків. Вражена пережитим молода жінка зважилася розповісти про це публічно, щоб застерегти інших. Але дуже скоро про це пошкодувала і змушена була видалити повідомлення, оскільки, окрім слів підтримки, отримала і звинувачення в провокаційній поведінці, і в бажанні "попіаритися" на неприємній історії.

Зустрічалися і такі коментарі

І все ж, переважна частина коментаторів дякувала Надії за відвертість і сміливість, підкреслюючи, що тільки таким способом можна прискорити позитивні зміни для пасажирів з боку керівництва залізниці. Про те, що подібні випадки нерідкі, писали багато користувачів.

"Мала такий досвід в купе з Києва до Львова. Троє чоловіків. Один приставав, двоє інших спостерігали та мовчали. Прохання про допомогу почуті не були. Очі не стулила до ранку" — пише Ольга.

Їй вторить Олена: "Мене і саму колись домагався п’яний чувак в поїзді, але завдяки п’яним грузинам все обійшлося. І знову ж таки, як провідники пускають п’яних і дозволяють бухати в поїзді?!".

"Зі мною теж був випадок в поїзді в купе… Я їздила дочку забирати з санаторію з Одеси. Так вночі прокинулася від того, що у мене в ногах сидів якийсь х… бородатий в білій довгій сорочці (я ще подумала що якийсь батюшка) і гладив мене по ногах. Я не знаю, як я так різко прийшла в себе спросоння і спружинила, стиснула ноги та ухнула його ними з усієї дурі. Він вилетів зі старту і більше не з’являвся. Кричати я не хотіла, щоб не розбудити дитину, тому що вона могла злякатися"- згадує Ксенія.

"Ненавиджу поїзди через таку дичину. Зазвичай купе і верхню полицю беру, щоб важче дістатися, — ділиться своїм досвідом Людмила. — Але одного разу була нижня, 3 п’яних мужики та дорога до Харкова. Просто трохи налякали, та далі суперечок про мову і докору в націоналізмі не дійшло. Але думала, що і по морді могла б відгребти ".

Надії висловлювали слова підтримки Надії висловлювали слова підтримки

Траплялися в поїзді неприємні моменти у Дарини та Божени: "Зі мною теж три роки тому сталася подібна ситуація. Спочатку провідник посміявся над моєю реакцією, а потім все-таки перемістив мене в сусідній вагон", "Згадалося, як колись в порожньому вагоні чіплявся в нуль п’яний провідник. Гидота. Ну, а "нумо випиймо за знайомство", "у мене дуже хороший домашній самогон", "вам треба зігрітися" — було як здрастє. Брррр".

Дві Ірини дякують Надії: "Спасибі, що написали. Тому що з таким стикається багато, але пишуть одиниці", "Страшно уявити, скільки жінок про це не написали… проблема є, і ви правильно зробили, що описали свою історію".

І, звичайно ж, всі цікавляться — як поступати в тому випадку, якщо попутник починає поводитися неадекватно, розпускати руки, здійснювати неприпустимі дії, чи можна по залізничному квитку визначити та покарати кривдника Надії Кушнір, а ще — чи наближаються зміни в "Укрзалізниці"?

На ці питання "Телеграфу" відповів начальник відділу комунікацій, маркетингу та обслуговування пасажирів "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

- Ми поспілкувалися з Надією Кушнір і з поїзною бригадою, оперативно розібрали цей інцидент: провідник абсолютно правильно розсадив сторони конфлікту, — пояснює Олександр Шевченко. — Начальник поїзда може в таких ситуаціях викликати поліцію, але такої вимоги не було, після прибуття поїзда всі спокійно розійшлися.

Зі свого боку, ми зараз зайвий раз актуалізуємо алгоритм дій пасажира і нашої бригади. Провідник все зробила правильно. Просто пасажир повинен знати свої права і порядок дій — точно не треба мовчати та терпіти докучання, утиски, образи з боку іншого пасажира, наші бригади чітко знають, як вирішувати такі ситуації. Тому нагадуємо про алгоритм дій "провідник-поліція":

"Укрзалізниця" радить діяти так

Представник Української залізниці наголошує, що "воєнізовану охорону в кожен вагон не посадиш, це не розвʼязання проблеми, її рішення виключно в площині злагодженої реакції поліціянтів".

За словами Шевченка, залізничники разом з поліцією щомісяця висаджують з усіх типів поїздів, включаючи Інтерсіті, по 50-60 порушників. Переважно, за результатами скарг пасажирів, інших — ще на вході в вагон, якщо пасажир явно напідпитку. Правда, останніх випадків значно менше. (Може, алкоголь їм б’є в голову вже коли вони знаходяться в дорозі в розслабленому стані?). "На 30 млн пасажирів 600 порушників — це менше, ніж на будь-якому ринку" — констатує співрозмовник.

- У будь-якому випадку, ми тільки посилюємо реагування, зараз встановлюється більше камер відеоспостереження, нові вагони будуть обладнані ще і сейфами, кнопкою виклику провідника, сигналізацією на відкриття дверей купе, — повідомляє про перспективи Олександр Шевченко.

Що ж стосується нахаби, який ображав Надію і розпускав руки, то знайти його не вийде. Квиток чоловік купував в залізничній касі, а тому, хоч він і був із зазначенням прізвища та імені, то відшукати людину по ньому неможливо. Пасажир з квитком покинув вагон, а в базі залізничних кас такі дані не зберігаються.

- Інша справа — квитки, придбані через чат-бот або сайт booking.uz.gov.ua, — підказує Шевченко. — Ну і при необхідності, треба викликати поліцію через начальника поїзда прямо на наступну зупинку. Постфактум це вже малопродуктивно.

А поки всі чудові нововведення на вітчизняній "залізниці" будуть впроваджені в життя, жінкам будь-якого віку доведеться діяти за принципом "рятуй себе сам": забиратися на другі полки, кутатися в "фуфайки", щоб не "спокушати" нетверезих попутників, тримати напоготові мобільні телефони та озброюватися — за порадою досвідчених мандрівників — електрошокерами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пʼяний пасажир приставав в купе до дівчат-попутниць.