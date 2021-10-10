Итоги дня 10 октября: протесты у домов Зеленского и Порошенко, авиакатастрофа в России

Вечерний дайджест ключевых новостей 10 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро воскресенья, 10 октября, в Украине традиционно снизились показатели заболеваемости COVID-19, но ситуация все равно остается тревожной, — особенно в Харькове, Одессе и Днепре.

Протесты

Силовики у дачи Зеленского

На фоне акций у дома экс-президента Петра Порошенко, активисты собрались у государственной резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Конче-Заспе из-за чего здание оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Собчак попала в смертельную аварию

Ксения Собчак

В субботу вечером, 9 октября, российская телеведущая Ксения Собчак попала в аварию в Сочи

Автомобиль, в котором находилась Собчак, при обгоне столкнулся с автомобилем Volkswagen. В нем находились три человека. В итоге один из них погиб на месте, второй умер в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.

В Татарстане упал пассажирский самолет

Авиакатастрофа в РФ

В Татарстане (РФ) потерпел крушение пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 22 человека. По предварительной информации, погибли 15 человек, в числе которых оба пилота.

Фьюри нокаутировал Уайлдера

Фьюри - Уайлдер

В ночь на воскресенье, 10-е октября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса и бой Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером.

Фьюри в 11-м раунде нокаутировал оппонента, добыв свою 31-ю победу в профи.