Итоги дня 10 октября: протесты у домов Зеленского и Порошенко, авиакатастрофа в России
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Вечерний дайджест ключевых новостей 10 октября.
Коронавирус в Украине
На утро воскресенья, 10 октября, в Украине традиционно снизились показатели заболеваемости COVID-19, но ситуация все равно остается тревожной, — особенно в Харькове, Одессе и Днепре.
Протесты
На фоне акций у дома экс-президента Петра Порошенко, активисты собрались у государственной резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Конче-Заспе из-за чего здание оцепили сотрудники правоохранительных органов.
Собчак попала в смертельную аварию
В субботу вечером, 9 октября, российская телеведущая Ксения Собчак попала в аварию в Сочи
Автомобиль, в котором находилась Собчак, при обгоне столкнулся с автомобилем Volkswagen. В нем находились три человека. В итоге один из них погиб на месте, второй умер в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.
В Татарстане упал пассажирский самолет
В Татарстане (РФ) потерпел крушение пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 22 человека. По предварительной информации, погибли 15 человек, в числе которых оба пилота.
Фьюри нокаутировал Уайлдера
В ночь на воскресенье, 10-е октября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса и бой Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером.
Фьюри в 11-м раунде нокаутировал оппонента, добыв свою 31-ю победу в профи.
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