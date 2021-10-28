Укр

Школы и больницы отключать не будут: премьер рассказал об отопительном сезоне 21/22

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Батареи потеплели у более чем двух третей украинцев. Новость обновлена 28 октября 2021, 14:51
Батареи потеплели у более чем двух третей украинцев.

Все украинские дома будут с отоплением в начале ноября.

Отопительный сезон, который уже начался в большей части Украины, пройдет без отключений для населения и некоторых учреждений. 

Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер Денис Шмыгаль. 

Он заверил, что теплопоставляющие компании, школы, больницы и другие учреждения социнфраструктуры запрещено отключать от поставок газа до конца отопительного сезона. 

Также Шмыгаль отметил, что отопление в Украине уже подается в 70% жилых домов и на начало ноября батареи должны потеплеть у всех жителей страны. 

Ранее "Телеграф" писал, что стоимость отопления в Украине вырастет, но для населения тарифы оставят на том же уровне. Разницу в тарифах будет компенсировать государство. Предварительно на это потратят 11 млрд гривен. 

В Киеве подорожание отопления запланировано с 1 января 2022 года — тариф вырастет вдвое для населения и почти на 200% для других пользователей. 

Меморандум об удержании цен на отопление на уровне прошлого отопительного сезона был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в конце сентября.

Теги:
#Кабинет Министров #Тарифы #Отопление
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