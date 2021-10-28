Школы и больницы отключать не будут: премьер рассказал об отопительном сезоне 21/22
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Все украинские дома будут с отоплением в начале ноября.
Отопительный сезон, который уже начался в большей части Украины, пройдет без отключений для населения и некоторых учреждений.
Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер Денис Шмыгаль.
Он заверил, что теплопоставляющие компании, школы, больницы и другие учреждения социнфраструктуры запрещено отключать от поставок газа до конца отопительного сезона.
Также Шмыгаль отметил, что отопление в Украине уже подается в 70% жилых домов и на начало ноября батареи должны потеплеть у всех жителей страны.
Ранее "Телеграф" писал, что стоимость отопления в Украине вырастет, но для населения тарифы оставят на том же уровне. Разницу в тарифах будет компенсировать государство. Предварительно на это потратят 11 млрд гривен.
В Киеве подорожание отопления запланировано с 1 января 2022 года — тариф вырастет вдвое для населения и почти на 200% для других пользователей.
Меморандум об удержании цен на отопление на уровне прошлого отопительного сезона был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в конце сентября.
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