Не вакцинировался — плати: какие штрафы "светят" нарушителям карантина (инфографика)

Некоторые взыскания за нарушения эпидограничений достигают 170 тысяч гривен

В Украине продолжает лютовать коронавирусная болезнь, а, значит, со строгим карантином придется мириться еще минимум несколько месяцев. Обновленная реальность диктует свои правила: маски, вакцинация, "ковид"-сертификаты и даже штрафы.

Для удобства "Телеграф" собрал воедино все нюансы нынешнего карантина, а также существующих штрафов за его нарушение.

За что можно схлопотать штраф?

Злостным нарушителям карантина следует опасаться наказания "гривной" в различных сферах жизни.

От 17 до 34 тысяч гривен взыскания может заплатить человек за нахождение без необходимых документов в общественном транспорте, кафе/ресторане или торгово-развлекательном центре.

А вот если вы придете на работу и вас допустят без сертификата и теста, а потом нагрянет проверка, то штраф светит уже работодателю. При этом его размер куда внушительнее — от 34 до 170 тысяч. Маловероятно, что оплата такого взыскания не скажется на зарплате самого невакцинированного сотрудника.

Разумеется сейчас много людей смирилось с необходимость привиться, поэтому у центров массовой вакцинации и выстраиваются очереди. Но есть и те, кто подвергает других опасности заболеть, покупая поддельные ковид-сертификаты. Следует напомнить, что помимо денежного штрафа за использование (или изготовление) фальшивых документов еще есть и уголовное наказание в виде ограничения свободы.

Как избежать наказания в карантин?

Для того, чтобы точно не иметь проблем с любой проверкой (хоть от работодателя, хоть от полицейских), власти предлагают украинцам побыстрее вакцинироваться. Наиболее широкий спектр разрешенных услуг доступен тем людям, которые уже получили обе свои дозы.

"Спасением" от штрафа за нарушение карантина является:

внутренний или международный ковидный сертификат отечественного "производства";

международное свидетельство о вакцинации;

иностранный COVID-сертификат;

справка, подтверждающая прививку одной дозой (или "желтый" сертификат);

отрицательный ПЦР-тест, которому не больше 72 часов, или экспресс-тест на "корону".

Вакцинироваться нужно всем?

Согласно украинского законодательства, каждый гражданин нашей страны может самостоятельно решить, нужна ли ему любая прививка. При этом в состоянии пандемии власти могут настоятельно рекомендовать, а порой даже настаивать на вакцинации определенной части населения.

Сейчас вакцинация против коронавируса в Украине является добровольной. При этом обязательные прививки проводятся для работников:

центральных органов исполнительной власти (и их подразделений "на местах");

местных госадминистраций и связанных с ними "ответвлений";

учебных заведений всех уровней (государственных и частных).

В ближайшее время список профессий, которым будет нужна обязательная вакцинация, планируют расширить.

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Также напомним, что раньше мы рассказывали, кого в карантин могут с легкостью отстранить от работы без сохранения заработной платы.