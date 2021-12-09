Уважай, но проверяй — насколько правдивы народные приметы о погоде в XXI веке

Синоптики скептически относятся к народным приметам об определении погоды

Наши предки знали о погоде больше, чем мы: могли легко определить, когда пойдет дождь или выйдет солнышко и даже по поведению растений определяли, какой будет погода завтра. Мы же, даже "вооружившись" обилием современного оборудования, иногда не до конца можем спрогнозировать резкие перепады, которые в последнее время демонстрирует погода.

Украинский синоптик и метеоролог Александра Хала относится к дедовским методам с уважением, но скептицизмом, потому что считает, что из-за динамичного изменения климата древние приметы уже не работают. Об этом она рассказала в интервью Апострофу в среду, 8 декабря.

По словам специалиста, обычно приметы о погоде – это возрастные наблюдения наших предков. Но климат давно начал меняться, мир страдает от глобального потепления и перепады погодных условий стали гораздо более динамичными, чем сотни лет назад. Соответственно, как раньше, приметы уже не работают.

В заключение метеоролог отметила, что допускает вероятность того, что некоторые из наблюдений могут оказаться полезными и в наше время, но синоптики в своих прогнозах все же опираются на научные методы, которые дают максимально правдивые синоптические данные.

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