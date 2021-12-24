Россия засыпает Украину своими фейками: названы главные темы
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Чтобы противостоять дезинформации, рекомендуют развивать критическое мышление и не читать новости в источниках без авторства.
Чаще всего украинцев обманывают в вопросах здравоохранения, энергетики и конфликта на востоке Украины. Именно в этих сферах больше всего фейков — антивакцинационная кампания, слухи о "замерзании" Украины и военные новости, например про вооружение и заложников.
Об этом "Телеграфу" рассказал и.о. главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов.
Также много пропаганды против украинского президента Владимира Зеленского, которая соответствует московским нарративам. Как отметил Шаповалов, речь не о критике власти, а о прописанных "фейках".
Фейк о вакцинации
Вакцинация против коронавируса вызвала волну пропаганды против нее. Специалист по дезинформации отмечает, что нежелание прививаться должно основываться на рекомендациях врача, а не на агитации фейкового "эксперта", соседки или анонимного паблика. В таком случае, говорит Шаповалов, человек становится жертвой неправдивых данных. У анонимных телеграм-каналов — российское происхождение и их влияние уменьшилось, когда эта информация была обнародована СБУ.
Фейки про президента
Слухи и сообщения про президента распространяются координировано, рассказывает Шаповалов. Они первыми появляются в РосСМИ, а затем и в украинских. Истории касаются "заговора" Байдена и Путина и о "продажи" Украины РФ. Их цель — дискредитация Украины и создание имиджа страны как зависимого государства.
Фейки о внутренней политике
К неизменным темам относится энергетика. В свете недавно начавшегося отопительного сезона Шаповалов отмечает появление нарративов о замерзании Украины, нехватке энергоносителей и подобных. Играют и на теме коронавируса — рассказывая про неготовность больниц и медиков к пандемии из-за действий власти.
Полное интервью с Андреем Шаповаловым доступно по ссылке: Читать анонимные телеграм-каналы – это как есть из помойки, — руководитель Центра противодействия дезинформации
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