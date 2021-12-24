Росія засипає Україну своїми фейками: названо головні теми

Щоб протистояти дезінформації, рекомендують розвивати критичне мислення та не читати новини в джерелах без авторства.

Найчастіше українців дурять у питаннях охорони здоров’я, енергетики та конфлікту на сході України. Саме в цих сферах найбільше фейків — антивакцинаційна кампанія, чутки про "замерзання" України та військові новини, наприклад про озброєння та заручників.

Про це "Телеграфу" розповів в.о. голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шаповалов.

Також багато пропаганди проти українського президента Володимира Зеленського, яка відповідає московським наративам. Як зазначив Шаповалов, мова не про критику влади, а про прописані "фейки".

Фейк про вакцинацію

Вакцинація проти коронавірусу викликала хвилю пропаганди проти неї. Фахівець із дезінформації зазначає, що небажання щепитися має ґрунтуватися на рекомендаціях лікаря, а не на агітації фейкового "експерта", сусідки чи анонімного пабліка. У такому разі, каже Шаповалов, людина стає жертвою неправдивих даних. У анонімних телеграм-каналів — російське походження та їхній вплив зменшився, коли цю інформацію оприлюднили СБУ.

Фейки про президента

Чутки та повідомлення про президента поширюються координовано, розповідає Шаповалов. Вони першими з’являються в РосЗМІ, а згодом і в українських. Історії стосуються "змови" Байдена та Путіна та "продажу" України РФ. Їхня мета — дискредитація України та створення іміджу країни як залежної держави.

Фейки про внутрішню політику

До постійних тем належить енергетика. У світлі опалювального сезону, що недавно розпочався, Шаповалов відзначає появу наративів про замерзання України, нестачу енергоносіїв і подібних. Грають і на темі коронавірусу — розповідаючи про неготовність лікарень та медиків до пандемії через дії влади.

Повне інтерв’ю з Андрієм Шаповаловим доступне за посиланням: Читати анонімні телеграм-канали – це як смітник, — керівник Центру протидії дезінформації