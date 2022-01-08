В Украине начали действовать новые штрафы для работодателей за дискриминацию: подробности

Нарушителей ожидают большие штрафы

В Украине с 8 января начнут штрафовать работодателей, которые в вакансиях будут указывать желаемые пол, возраст, расу и цвет кожи кандидатов, тем самым дискредитируя их. За нарушение нововведений будут строго наказываться штрафом до 65 тысяч гривен.

Согласно тексту Закона Украины "О рекламе", работодателям запрещается указывать возрастные рамки для кандидатов, приглашать на работу исключительно женщин или мужчин, представителей конкретной расы или вносить в текст вакансий желаемый цвет кожи кандидата. Также в список новых запретов вошли пункты о социальном происхождении граждан, их имущественное состояние и место жительства.

Какое наказание ждет работодателей-нарушителей?

В случае несоблюдения ново установленных норм Закона, работодатели будут платить штрафы в сумме 65 000 гривен, то есть десяти минимальных зарплат.

За исполнением строгих правил в Украине будут следить представители Государственной службы по вопросам труда.

В то же время, за работодателями закрепили возможность уплатить штрафные суммы в срок 15-ти дней с момента получения документа относительно совершенного нарушения от службы Гоструда.

При условии, если лицо, нарушившее новые нормы Закона, откажется уплатить штраф, его могут взыскать через суд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине начал действовать запрет на использование пластиковых пакетиков, изъятых из свободного доступа. Если торговые точки будут игнорировать указанный запрет, то на их владельцев будут составлять штрафы в сумме от 1700 до 3400 гривен.