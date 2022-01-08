Итоги дня 8 января: годовщина крушения самолета МАУ в Иране, ситуация в Казахстане, появление "Дельтакрона"

Вечерний дайджест главных событий 8 января.

Коронавирус в Украине

Число новых случаев снизилось в сравнении с предыдущим днем

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 3 195 человек. Среди них — 37 медиков и 151 ребенок.

Появление "Дельтакрона"

Пока о новом штамме известно мало

На Кипре исследователи зафиксировали появление еще одного вида коронавирусной инфекции, который считают гибридом двух самых опасных штаммов — "Дельты" и "Омикрона". Учитывая это, ученые решили назвать обнаруженную мутацию — "Дельтакрон".

Авиакатастрофа под Тегераном

Удалось установить личности ответственных за крушение украинского самолета

8 января 2020 года украинский самолет компании МАУ попал в авиакатастрофу, когда над Тегераном он был сбит зенитной ракетой. В результате падения летательного аппарата погибли 176 человек, находившиеся на борту.

Вопреки стараниям Ирана, следователям все же удалось установить личности вероятных исполнителей по этому делу.

Что происходит в Казахстане

Протесты в Казахстане

В Казахстане продолжаются протесты, а число погибших во время столкновений уже идет на сотни. В список жертв стрельбы уже попадают и дети.

Более подробную информацию о ситуации, которая сейчас происходит в населенных пунктах Казахстана, можно узнать в материале "Телеграфа": "Как проходят протесты в Казахстане (онлайн).

В Украине начали действовать новые штрафы для работодателей

Работодателям грозят новые штрафы

В Украине с 8 января начнут штрафовать работодателей, которые в вакансиях будут указывать желаемые пол, возраст, расу и цвет кожи кандидатов, тем самым допуская дискриминацию по этим признакам. За нарушение нововведений будут наказываться штрафом до 65 тысяч гривен.