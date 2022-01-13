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Как уберечься от вора-карманника в толпе: простые советы и рекомендации

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Несколько секретов, которые помогут уберечь кошелек
Несколько секретов, которые помогут уберечь кошелек

Самыми распространенными местами промысла карманников являются торговые заведения, железнодорожные вокзалы, автостанции, рынки и общественный транспорт.

Несмотря на время года, погодные условия или час дня карманники "охотятся" на деньги украинцев. Как правило, наиболее распространенными местами, где можно стать жертвой вора, становятся людные места – это рынки, магазины, торговые ярмарки. То есть места, находясь в которых, злоумышленники становятся менее заметными, а граждане, на средства которых они "положили глаз", менее сосредоточенными.

Полицейские решили предоставить несколько советов, которые помогут избежать неприятной встречи с "карманником".

Что же делать, чтобы уберечь свои деньги?

  • Первоначально во время пребывания в людном месте нужно держать сумку или кошелек в руках, желательно впереди себя. Ни в коем случае не на спине или на плече.
  • Не нужно демонстрировать кошелек и его содержимое на людях. Даже при расчете на рынке, средства нужно вынимать "втихую", чтобы они "не бросились в глаза" опасному преступнику.
  • Лучше не носить с собой большие суммы. Возьмите привычку брать с собой столько денег, сколько планируете потратить.
  • Не носите важные документы или вещи в наружных карманах одежды, сумок или рюкзаков. Для этого обычно лучше использовать внутренние или потайные карманы, найденные в каждой сумке.
  • Обязательно обращайте внимание на тех лиц, которые прижимаются к вам в транспорте или в других людных местах – возможно именно этот человек и именно в этот момент пытается утащить ваш кошелек. Будьте максимально внимательны.
  • Если вы пользуетесь банковскими картами, никогда не носите вместе с ними реквизиты и пин-коды к ним, которые вы записали на бумажке.

Также правоохранители напоминают, если вы все же стали жертвой преступника, сразу сообщайте об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону "102".

Ранее "Телеграф" поделился с украинцами простыми советами, как не попасть на мошеннический крючок и подробно рассказал о самых распространенных схемах, по которым сейчас действуют злоумышленники, выманивающие деньги у жителей страны.

Теги:
#Полиция #Кража #Правонарушения #Поради
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