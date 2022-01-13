Як уберегтися від злодія-карманника в натовпі: прості поради та рекомендації

Найпоширенішими місцями промислу кишенькових злодіїв є торгівельні заклади, залізничні вокзали, автостанції, ринки та громадський транспорт

Незважаючи на пору року, погодні умови або годину дня кишенькові злодії "полюють" на гроші українців. Зазвичай, найпоширенішими місцями, де можна стати жертвою крадія, стають людні місця — це ринки, магазини, торговельні ярмарки. Тобто місця, перебуваючи в яких, зловмисники стають менш помітними, а громадяни, на кошти яких вони "поклали око", менш зосередженими.

Поліцейські вирішили надати кілька порад, які допоможуть уникнути неприємної зустрічі з "карманником".

Що ж робити, аби вберегти свої гроші?

Першочергово під час перебування в людному місці, потрібно тримати сумку або гаманець в руках, бажано попереду себе. Ні в якому разі не на спині, або на плечі.

Не потрібно демонструвати гаманець та його вміст на людях. Навіть під час розрахунку на ринку, кошти потрібно виймати "тишком-нишком", аби вони "не впали в око" небезпечному злочинцю.

Краще не носити із собою великі суми. Візьміть за звичку брати із собою стільки грошей, скільки плануєте витратити.

Не носіть важливі документи або вартісні речі у зовнішніх кишенях одягу, сумок або рюкзаків. Для цього зазвичай краще використовувати внутрішні або потайні кишені, які знайдуться в кожній сумці.

Обов'язково звертайте увагу на тих осіб, які притискаються до вас у транспорті або в інших людних місцях — можливо саме ця людина і саме в цей момент намагається поцупити ваш гаманець. Будьте максимально уважними.

Якщо ви користуєтеся банківськими картками, ніколи не носіть разом із ними реквізити та пін-коди до них, які ви записали на папірці.

Також правоохоронці нагадують, якщо ви все ж стали жертвою злочинця, одразу повідомляйте про це у найближчий відділок поліції або за номером телефону "102".

Раніше "Телеграф" поділився з українцями простими порадами, як не потрапити на шахрайський гачок та детально розповів про найпоширеніші схеми, за якими зараз діють зловмисники, які видурюють гроші у жителів країни.