Як не потрапити на гачок шахрая: прості поради та рекомендації українцям

ТОП-3 кращих рекомендацій, які допоможуть уберегтися від шахраїв

Останнім часом через неуважність або довірливість все більше жителів України потрапляють на гачки аферистів. Для того, щоб уникнути проблем та не стати жертвою обману, правоохоронці підготували добірку порад, яким рекомендують слідувати.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції України, зазвичай зловмисники діють за вже відпрацьованими схемами, позбавляючи українців їх заощаджень, тож нижче наведена трійка найпоширеніших ситуацій та порад, як від них вберегтися.

Схема №1: ваш родич потрапив у поліції або став винуватцем аварії

До вас зателефонував незнайомець та представився правоохоронцем або лікарем. Невідома особа запевняє, що ваша близька людина потрапила у серйозну аварію, тож потребує оперативного вартісного лікування. Перед тим, як налякатися та чимшвидше вхопитися за гроші – зупиніться! Першочергово заспокойтесь та перевірте отриману інформацію: зателефонуйте вказаному родичу або одразу на спецлінію поліції "102". Не дивно, якщо виявиться, що подібних аварій взагалі не траплялося, а ваша близька людина в повному порядку і зайнята своїми повсякденними справами.

Схема №2: банк заблокував картку та ваш банківський рахунок

Вам телефонує "банківський працівник" та запевняє, що ваша картка та рахунок будуть заблоковані найближчим часом через якісь зміни у роботі установи. Одразу надасть можливість уникнути "зайвих проблем" ще раз уточнивши вашу особисту інформацію (анкетні відомості, номер картки, її пароль та код). Якщо зловмисник отримає те, про що просить, він без зайвих проблем матиме змогу зняти абсолютно всі ваші кошти з рахунків. Тож завжди тримайте важливі цифри у таємниці та ніколи і нікому їх не показуйте.

Схема №3: покупка товару або отримання послуги виключно за передплатою

Ніколи не погоджуйтесь на передплату бажаного товару або послуги, які плануєте придбати у неперевіреного продавця. Навіть якщо він має тисячі позитивних відгуків про успішний продаж. В протилежному випадку, одразу після отримання ваших коштів, аферист заблокує телефонний номер та перестане виходити із вами на зв’язок.

Поділіться цими поширеними шахрайськими діями з вашими родичами та близькими.Особливо це буде корисним для літніх людей. Якщо ж неприємна ситуація все ж відбулась, не зволікайте та одразу дзвоніть у поліцію за номером "102".

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