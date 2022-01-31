Укр

Итоги дня 31 января: заседание Совбеза ООН по Украине, подготовка беспорядков в Киеве

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события дня Новость обновлена 31 января 2022, 22:27
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных новостей 31 января

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине

Утро понедельника, 31 января, и новую рабочую неделю Украина начинает с 22 026 новыми случаями COVID-19. Статистика заболеваемости демонстрирует небольшой спад по сравнению с предыдущими сутками, однако все равно остается на весьма высоком уровне.

Невакцинированных сотрудников начали отстранять от работы

Новые правила для невакцинированных работников вступили в силу
Новые правила для невакцинированных работников вступили в силу

С понедельника, 31 января, в Украине расширился список профессий, представители которых должны быть привиты от коронавирусной болезни в обязательном порядке. Отныне работодатели вправе отстранять невакцинированных сотрудников без сохранения зарплаты.

В Киеве готовили масштабные беспорядки

Экс-полковник Юрий Голубан задержан
Экс-полковник Юрий Голубан задержан

В Киеве задержали группу лиц, которые планировали массовые беспорядки в столице с поджогом автомобилей и шин, потасовками и даже разливом бутафорской крови. На провокационную акцию планировали собрать около 5 тысяч людей.

Позже стало известно, что правоохранители задержали по этому делу скандального экс-полковника полиции Юрия Голубана.

Совбез ООН собрался из-за российской угрозы Украине

Заседание СБ ООН
Заседание СБ ООН

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло срочное заседание Совета безопасности организации. Главная тема обсуждения — вероятная военная угроза, исходящая от России, не только для Украины, но и других стран.

США во время заседания обвинили Россию в угрозах начать военные действия в случае невыполнения Западом ее требований по "гарантиям безопасности", в ответ россияне напомнили о словах президента Украины Владимира Зеленского.

В России убили королеву красоты

Ксения Сапожкова
Ксения Сапожкова

В понедельник, 31 января стало известно о гибели "Мисс-Кузбасс-2010" 30-летней Ксении Сапожковой. Королеву красоты жестоко убил ее муж: 36-летний Александр Попов лишил жизни супругу, расчленил тело и выбросил его в реку.

Теги:
#Киев #ООН #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
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