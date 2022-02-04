Укр

Итоги дня 4 февраля: открытие Олимпиады 2022, 40 тысяч заболевших "короной" за день, полуфинал ЧЕ по футзалу

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события дня Новость обновлена 04 февраля 2022, 21:52
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных событий 4 февраля.

Показатели коронавируса пробили психологическую отметку

Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине

В Украине наблюдается резкий рост количества инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки заболели 43 778 человек, что является рекордным показателем за все время пандемии.

Китай поддержал требования России по Украине

Путин и Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин и председатель компартии Китая Си Цзиньпин сделали совместное заявление в поддержку выдвинутых Москвой так называемых "гарантии безопасности", которыми предлагалось запретить Украине вступать в НАТО.

В Пекине торжественно открыли зимние Олимпийские Игры

Олимпиада 2022
Олимпиада 2022

В пятницу, 4 февраля, проходило открытие XXIV Зимних Олимпийских игр. Торжественная церемония состоялась на Пекинском национальном стадионе ("Птичье гнездо").

В этот же день начался первый день соревнований. "Телеграф" провел текстовую трансляцию соревновательного дня.

Украина проиграла России в полуфинале Евро-2022 по футзалу

Матч Украина-Россия
Матч Украина-Россия

В пятницу, 4 февраля, сборная Украины по футзалу провела матч 1/2 финала чемпионата Европы с командой России. Встреча состоялась на арене Ziggo Dome в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась со счетом 2:3 в пользу россиян.

Теги:
#Китай #Олимпиада #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 4 февраля: открытие Олимпиады 2022, 40 тысяч заболевших "короной" за день, полуфинал ЧЕ по футзалу
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Дата публикации
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Ключевые события дня
Итоги дня 4 февраля: открытие Олимпиады 2022, 40 тысяч заболевших "короной" за день, полуфинал ЧЕ по футзалу
Дата публикации
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