Итоги дня 4 февраля: открытие Олимпиады 2022, 40 тысяч заболевших "короной" за день, полуфинал ЧЕ по футзалу
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Вечерний дайджест главных событий 4 февраля.
Показатели коронавируса пробили психологическую отметку
В Украине наблюдается резкий рост количества инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки заболели 43 778 человек, что является рекордным показателем за все время пандемии.
Китай поддержал требования России по Украине
Президент России Владимир Путин и председатель компартии Китая Си Цзиньпин сделали совместное заявление в поддержку выдвинутых Москвой так называемых "гарантии безопасности", которыми предлагалось запретить Украине вступать в НАТО.
В Пекине торжественно открыли зимние Олимпийские Игры
В пятницу, 4 февраля, проходило открытие XXIV Зимних Олимпийских игр. Торжественная церемония состоялась на Пекинском национальном стадионе ("Птичье гнездо").
В этот же день начался первый день соревнований. "Телеграф" провел текстовую трансляцию соревновательного дня.
Украина проиграла России в полуфинале Евро-2022 по футзалу
В пятницу, 4 февраля, сборная Украины по футзалу провела матч 1/2 финала чемпионата Европы с командой России. Встреча состоялась на арене Ziggo Dome в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась со счетом 2:3 в пользу россиян.
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