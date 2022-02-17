Итоги дня 17 февраля: обстрел детсада на Донбассе, создание "УПА"

Вечерний дайджест главных новостей 17 февраля

Обстрелы на Донбассе

Обстрелы на Донбассе

В четверг, 17 февраля, на Донбассе произошел массовый обстрел населенного пункта Станица Луганская на подконтрольной Украине территории. Одним из зданий, попавших под минометный огонь, стал детский сад, в котором находились воспитанники и их наставники. Предварительно сообщалось, что две сотрудницы детсада якобы получили контузию.

Также была обстреляна школа во Врубовке Луганской области, в которой находилось почти полсотни человек.

Кроме того под огонь попал город Марьинка, в результате чего была ранена пожилая местная жительница — женщина 1957 года рождения.

Всего позиции украинских военных и мирные населенные пункты обстреливали около 30 раз.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что все произошедшее является большой провокацией со стороны России.

В НАТО тоже обеспокоились произошедшими событиями. Так генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия таким образом пытается создать повод для вооруженного нападения на Украину.

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