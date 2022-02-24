Укр

Верим в ВСУ и не ноем: как украинцы отреагировали на вторжение

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
384
Скрины видео взрывов ночью 24 февраля Новость обновлена 24 февраля 2022, 06:29
Скрины видео взрывов ночью 24 февраля

Многие испуганы, но призывают к спокойствию и единению

Ночь на четверг, 24 февраля, для многих стала тяжелой и полной стресса, — Россия ввела войска на Донбасс, после чего в ряде городов Украины стали греметь взрывы.

Однако, как заметил "Телеграф", лишь немногие украинцы поддались панике.

Протоиерей Православной церкви Украины Александр Дедюхин призвал молиться, не паниковать, запастись водой и держаться рядом с близкими.

"Фильтруем информацию. Действенно верим в ВСУ. Не скулим!", — пишет политический эксперт Евгений Магда.

"Я боюсь. И мне не стыдно. Но я верю в Украину, — высказывается финансовый аналитик Сергей Фурса. — Русские ракеты и бомбы убивают совсем рядом. Как вы с этим будете жить, дорогие граждане России? Черт бы вас подрал, подлецы и трусы. Черт бы тебя подрал, сумасшедший диктатор".

"Началось. Но, главное, без паники", — говорит военный и блогер Сергей Мисюра ("Капитан Прайс").

"Покой. Единение. Трезвый ум. Поддержка ВСУ. Победим!", — пишет нардеп Владимир Арьев.

"Военное преступление налицо. Теперь важно довести до наказания", — пишет журналист Леонид Швец.

"Мы победим", — пишет директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Реакция же некоторых весьма агрессивна:

Война: войска Путина зайшли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется)
Украина
Война: войска Путина зайшли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Война: войска Путина зайшли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется)
Война: войска Путина зайшли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется)
Дата публикации
Категория
Объектов гражданской обороны есть немало по всей Украине
Где спрятаться в случае ракетных обстрелов: карты бомбоубежищ городов
Дата публикации
Категория
Военное положение
В Украине введено военное положение: что это такое и какие запреты предусматривает
Дата публикации
Категория
Скрины из видео взрывов
Украина в огне: в сети публикуют первые видео взрывов
Дата публикации
Категория
Байден пообещал Путину быстрый ответ
Байден заявил, что Россия выбрала путь войны против Украины