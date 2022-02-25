Потери войск России: в Минобороны озвучили внушительную цифру

Уже более 800 россиян не вернутся домой живыми

Российские оккупанты потеряли уже много сотен человек при попытке вторжения в Украину, которая началась в ночь на 24 февраля.

Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны Украины на утро 25 февраля, сообщает "Телеграф".

Согласно информации, обнародованной по состоянию на 04:30, Россия потеряла при попытке вторжения 7 самолетов, 6 вертолетов, более 30 единиц танков и 130 единиц бронетехники.

Кроме того, войска российских оккупантов потеряли в районе 800 человек личного состава. Точное количество еще уточняется.

Стоит заметить, что украинцы обрадовались успехам своих защитников.

"Слава Украине и храни Вас Бог", "Хорошо, очень хорошо", "Парни, Вы большие молодцы", "Слава Украине", "Спасибо нашим защитникам", "Наша благодарность и молитвы с Вами", "Держитесь, слава героям", — среди прочего, пишут в комментариях.