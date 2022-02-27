Целили по Киеву: Залужный сообщил о новом военном преступлении РФ и Беларуси

Украинские воздушные силы сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

"Воздушные силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь на самолете ТУ-22. Это очередное военное преступление РБ и РФ", — написал Залужный.