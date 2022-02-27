Укр

Целили по Киеву: Залужный сообщил о новом военном преступлении РФ и Беларуси

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
13
Целили по Киеву: Залужный сообщил о новом военном преступлении РФ и Беларуси Новость обновлена 27 февраля 2022, 09:20

Украинские воздушные силы сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

"Воздушные силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь на самолете ТУ-22. Это очередное военное преступление РБ и РФ", — написал Залужный.

Некоторым единицам техники удалось прорвать оборону
Харьков
В Харькове заметили российскую технику: как прошла ночь и какая ситуация в городе утром 27 февраля
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Некоторым единицам техники удалось прорвать оборону
В Харькове заметили российскую технику: как прошла ночь и какая ситуация в городе утром 27 февраля
Дата публикации
Категория
Где все те, кто обещал захватить Киев за 2 часа? — Обращение министра обороны
Где все те, кто обещал захватить Киев за 2 часа? — Обращение министра обороны
Дата публикации
Категория
В Одессе работает ПВО, Николаев под контролем ВСУ, в ряде областей угроза авиаудара: ситуация на утро 27 февраля
В Одессе работает ПВО, Николаев под контролем ВСУ, в ряде областей угроза авиаудара: ситуация на утро 27 февраля
Дата публикации
Категория
Рамзан Кадыров и Магомед Тушаев
Родина всегда тебя бросит: данные об убитом под Киевом кадыровском генерале резко исчезают из сети
Дата публикации
Категория
Российские войска несут огромные потери в Украине
Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину (обновляется)