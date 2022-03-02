В Украине показали, что реально захватили российские оккупанты за неделю войны (карта)
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Российские оккупанты за неделю войны смогли лишь продвинуться по некоторым дорогам, о захвате и удержании территорий речи не идет
В рамках противодействия российской пропаганде, а также с целью информирования украинцев о ходе вторжения российской армии в Украину, украинский журналист Петр Шуликов составил актуальную карту продвижения российских войск по состоянию на 1 марта 2022 года.
Эту карту он опубликовал в телеграм-канале "Несемось!".
Карта составлена из доступных в сети достоверных сообщений о продвижении российских войск, поступающих от жителей населенных пунктов Украины.
На ней видно, что ранее публикуемые в соцсетях россиянами карты, на которых под оккупацией их войск уже находится чуть ли не все южные, восточные и северные территории Украины, мягко говоря, преувеличены.
Отметим ранее украинский и российский журналист-международник отмечал, что тотальной оккупации территории Украины, как и какой-либо линии фронта, во время вторжения россии в Украину не будет по целому ряду причин.
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