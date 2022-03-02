В Украине показали, что реально захватили российские оккупанты за неделю войны (карта)

Российские оккупанты за неделю войны смогли лишь продвинуться по некоторым дорогам, о захвате и удержании территорий речи не идет

В рамках противодействия российской пропаганде, а также с целью информирования украинцев о ходе вторжения российской армии в Украину, украинский журналист Петр Шуликов составил актуальную карту продвижения российских войск по состоянию на 1 марта 2022 года.

Эту карту он опубликовал в телеграм-канале "Несемось!".

Карта вторжения россиян в Украину на 1 марта

Карта составлена из доступных в сети достоверных сообщений о продвижении российских войск, поступающих от жителей населенных пунктов Украины.

На ней видно, что ранее публикуемые в соцсетях россиянами карты, на которых под оккупацией их войск уже находится чуть ли не все южные, восточные и северные территории Украины, мягко говоря, преувеличены.

Отметим ранее украинский и российский журналист-международник отмечал, что тотальной оккупации территории Украины, как и какой-либо линии фронта, во время вторжения россии в Украину не будет по целому ряду причин.