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В Україні показали, що реально захопили російські окупанти за тиждень війни (карта)

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Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Контроль росіян над територіями України не поширюється далі за дороги, якими проходять їхні війська Новина оновлена 02 березня 2022, 21:39
Контроль росіян над територіями України не поширюється далі за дороги, якими проходять їхні війська

Російські окупанти за тиждень війни змогли лише просунутися деякими дорогами, про захоплення та утримання територій не йдеться

У рамках протидії російській пропаганді, а також з метою інформування українців про перебіг вторгнення російської армії в Україну, український журналіст Петро Шуліков склав актуальну карту просування російських військ станом на 1 березня 2022 року.

Цю карту він опублікував у телеграм-каналі "Несемось!".

Карта вторгнення росіян в Україну на 1 березня
Карта вторгнення росіян в Україну на 1 березня

Мапа складена з доступних у мережі повідомлень про просування російських військ, що надходять від мешканців населених пунктів України та місцевої влади.

На ній видно, що раніше публіковані в соцмережах росіянами карти, на яких під окупацією їхніх військ уже перебувають майже всі південні, східні та північні території України, м’яко кажучи, перебільшені.

Зазначимо раніше, український та російський журналіст-міжнародник зазначав, що тотальної окупації території України, як і будь-якої лінії фронту, під час вторгнення росії в Україну не буде з цілої низки причин.

Теги:
#Україна #Росія #Мапа #Вторгнення
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