В Україні показали, що реально захопили російські окупанти за тиждень війни (карта)

Російські окупанти за тиждень війни змогли лише просунутися деякими дорогами, про захоплення та утримання територій не йдеться

У рамках протидії російській пропаганді, а також з метою інформування українців про перебіг вторгнення російської армії в Україну, український журналіст Петро Шуліков склав актуальну карту просування російських військ станом на 1 березня 2022 року.

Цю карту він опублікував у телеграм-каналі "Несемось!".

Карта вторгнення росіян в Україну на 1 березня

Мапа складена з доступних у мережі повідомлень про просування російських військ, що надходять від мешканців населених пунктів України та місцевої влади.

На ній видно, що раніше публіковані в соцмережах росіянами карти, на яких під окупацією їхніх військ уже перебувають майже всі південні, східні та північні території України, м’яко кажучи, перебільшені.

Зазначимо раніше, український та російський журналіст-міжнародник зазначав, що тотальної окупації території України, як і будь-якої лінії фронту, під час вторгнення росії в Україну не буде з цілої низки причин.