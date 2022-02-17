Путін не зможе перемогти у цій війні. Він її програє

По-перше, я впевнений, що Володимир Путін не розпочне вторгнення найближчим часом. Проте!

Якщо він таки почне, то я не бачу жодного шансу на перемогу російської армії. Зі своєї дилетантської дзвіниці, я ось що хочу сказати:

Українська армія останніми місяцями стала максимально насиченою компактними, переносними протитанковими засобами останніх поколінь.

А просування вперед для російської армії означає саме просування бронетанкових частин.

Таким чином, українська армія спеціально підготовлена та натренована на знищення танків – основного та головного засобу вторгнення.

Так, вона не може ефективно боротися проти стратегічних бомбардувальників та океанських кораблів. Але кораблями та літаками неможливо захопити територію.

Для цього потрібні солдати під прикриттям танків, які підбиватимуться у величезних кількостях.

Жодної лінії фронту, по якій можна завдавати ударів з повітря, я впевнений, не буде. Проти російського вторгнення українська армія найефективніша у вигляді невеликих, високомобільних загонів.

Крім того, дуже важливий фактор у тому, що населення України неофіційно, але дуже швидко озброюється. У збройових магазинах дефіцит, немає стволів та патронів, а на стрільбищах – дикі аншлаги.

У разі вторгнення опір буде тотальним. Вся країна воюватиме — від малого до великого. У поєднанні з високомобільними та добре озброєними армійськими підрозділами це все стане абсолютно непереборною стіною на шляху загарбників.

Жодна авіація, ніякі Іскандери та кораблі не допоможуть зламати цю вогняну стіну. Це просто неможливо.

Я все це до того, що мені особисто зараз не страшно. У разі вторгнення Путін не зможе досягти виконання не лише політичних цілей, а й військових.

Простіше кажучи, він не зможе перемогти у цій війні. Він її програє, причому досить швидко.

Звичайно, я не фахівець у військових питаннях, але мені все це здається цілком очевидним.

І ті люди, які кажуть, що російська армія за два дні розіб’є українську, гадаю, дуже помиляються.